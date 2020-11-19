«Крещение кровью». Австралийских военных обвинили в убийствах афганцев для посвящения в спецназ
В ходе расследования, проведенного вооруженными силами Австралии, обнаружены доказательства, что военнослужащие элитного подразделения австралийского спецназа SAS незаконно убили 39 человек во время войны в Афганистане. В том числе убийства могли организовывать для так называемого посвящения в солдаты, когда спецназовцы-новички должны были проходить «крещение кровью».
Согласно данным расследования, военные SAS (Специального полка авиадесантной службы) занимались убийствами в 2009—2013 годах. Имели место 23 подтвержденных эпизода, в которых участвовали 25 действующих и бывших военнослужащих (непосредственно или как пособники). В отношении 19 из них должно быть начато полицейское разбирательство.
Дознание, которым руководил генерал-майор юстиции Пол Бреретон, длилось четыре года. Были опрошены свыше 400 свидетелей.
В результате обнаружились свидетельства, что:
Военные, только начинавшие службу, получали указание убить своего первого афганца — эта практика известна как blooding (что можно перевести как «крещение кровью»).
После убийств на телах афганцев оставляли оружие и другие предметы, чтобы скрыть мотивы преступления.
Кроме того, в двух случаях были найдены свидетельства жестокого обращения с заключенными — еще одного военного преступления.
Среди жертв, по данным расследования, были «военнопленные, крестьяне и гражданские лица».
Расследование не обнаружило признаков вины старших офицеров. Преступления совершались и замалчивались на уровне не выше командира патруля.
«Боевой пыл» ни при чем
Описанные эпизоды нельзя «отнести к случившимся в боевом пылу», заявил в четверг журналистам командующий Силами обороны Австралии генерал Ангус Кэмпбелл.
По словам генерала Кэмпбелла, вызывает большую тревогу, что некоторые военнослужащие спецназа начали сами решать, что законно и что нет.
Авторы отчета связали преступления солдат и младших командиров с «воинственным духом», который культивируют более опытные бойцы элитных подразделений.
«Как отмечено в докладе, эта искаженная культура приветствовалась и насаждалась некоторыми опытными, авторитетными и влиятельными сержантами и их назначенцами. Они пытались развивать воинскую доблесть за счет чувства собственного превосходства и исключительности», — заявил генерал Кэмпбелл.
Документ содержит мало конкретных подробностей, но в нем говорится, что в ряде случаев старшие товарищи приказывали новичкам убить человека в порядке «крещения кровью».
«Взводные командиры заставляли или поощряли молодых солдат убивать пленных для “первой крови”. Такие действия рассматривались как часть воспитания и инициации новичков в воинском подразделении, и это, конечно, очень тревожно», — заявила Би-би-си проводившая собственное расследование независимый эксперт Саманта Кромпвоец.
Реакция
Представитель президента Афганистана Ашрафа Гани сообщил, что австралийский премьер Скотт Моррисон позвонил афганскому лидеру, чтобы выразить глубокое сожаление в связи со случившемся. Он также заверил его, что виновные должны понести наказание.
Министерство иностранных дел Афганистана, на которое ссылается агентство Франс-пресс, назвало изложенные в докладе факты «непростительными», однако заявило, что его публикация — это «важный шаг к торжеству правосудия».
Афганская комиссия по правам человека также приветствовала публикацию доклада, однако отметила, что в нем нет достаточных доказательств для наказания виновных. Она также заявила о необходимости предоставить «адекватную компенсацию» семьям пострадавших.
«Истинный масштаб этого пренебрежения к жизни афганцев, приведшего к нормализации убийств и военным преступлениям, можно установить только после проведения нескольких независимых расследований», — сказано в заявлении комиссии по правам человека.
Накануне публикации доклада Скотт Моррисон предупредил соотечественников, что им предстоит выслушать «трудную правду». «Это касается обстановки [в армии], контекста, правил, культуры и командования, и нельзя исправить что-то одно, не трогая остального», — добавил он.
Доктор Кромпветц, фактически первой привлекшая внимание к проблеме, рассказала Би-би-си, что сталкивалась с сильным сопротивлением, но теперь выяснилось, что она права: правонарушения были намеренными, систематическими и целенаправленными.
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