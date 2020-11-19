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18:21 (мск), источник: Lenta.Ru

Дания заявила об исчезновении коронавируса у норок после массового истребления

В Дании после истребления норок задумались о судьбе мутировавшего коронавируса. По всей вероятности, он исчез, пишет Reuters.

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Источник: Reuters

«С 15 сентября не было обнаружено новых случаев заражения норок, поэтому вирус, вероятно, вымер», — говорится в заявлении министерства здравоохранения. Отмечается, что в затронутых инфекциях северных районах уже начинают ослаблять ограничения.

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На севере Дании ужесточают ограничения из-за мутировавшего коронавируса у норок

18 ноября сообщалось, что всех норок на зверофермах в Дании, где был обнаружен коронавирус нового типа, уничтожили. Животных убили на 284 зараженных фермах, еще 28 звероферм находятся под подозрением и проходят необходимую проверку.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила восприимчивость норок к коронавирусу, что делает их опасными для людей. Как заявила официальный представитель ВОЗ Кэтрин Смолвуд, норки вполне способны быть переносчиками инфекции. В связи с этим существует риск того, что популяция норок может каким-то образом способствовать передаче вируса от животного к человеку, а затем от человека к человеку.

5 ноября в Дании решили уничтожить всех норок на зверофермах для предотвращения распространения мутировавшего коронавируса. У этих животных обнаружили инфекцию, которая распространяется на людей и способствует ослаблению способности к образованию антител. В настоящее время зарегистрировано 12 человек с таким вирусом. Позже стало известно, что власти еще не приняли окончательного решения и раздумывают над тем, что делать с животными.

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