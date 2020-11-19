Суд запретил Меню покидать место проживания и пользоваться интернетом

«Ходатайство следователя удовлетворено. В отношении Меня избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Названная мера избрана до 18 января 2020 года», — сказала судья. Меню запрещено покидать место фактического проживания, за исключением двухчасовых прогулок, общаться с определенным кругом лиц, отправлять и получать почтово-телеграфные отправления и пользоваться интернетом.
Михаила Меня задержали 18 ноября, после того как Совет федерации удовлетворил просьбу генпрокурора Игоря Краснова о даче согласия на привлечение Меня к уголовной ответственности. Свою вину в растрате он не признает. В Кремле сообщили, что президент в курсе ситуации с Менем, но пока не направлял представление о его досрочном освобождении от должности аудитора Счетной палаты.