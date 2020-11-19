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16:36 (мск), источник: Коммерсантъ

Суд запретил Меню покидать место проживания и пользоваться интернетом

Басманный суд Москвы избрал аудитору Счетной палаты, бывшему губернатору Ивановской области Михаилу Меню в качестве меры пресечения запрет определенных действий. Мень обвиняется в растрате 700 млн руб. из бюджета Ивановской области в 2011 году.

Источник: РИА "Новости"

«Ходатайство следователя удовлетворено. В отношении Меня избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Названная мера избрана до 18 января 2020 года», — сказала судья. Меню запрещено покидать место фактического проживания, за исключением двухчасовых прогулок, общаться с определенным кругом лиц, отправлять и получать почтово-телеграфные отправления и пользоваться интернетом.

Михаила Меня задержали 18 ноября, после того как Совет федерации удовлетворил просьбу генпрокурора Игоря Краснова о даче согласия на привлечение Меня к уголовной ответственности. Свою вину в растрате он не признает. В Кремле сообщили, что президент в курсе ситуации с Менем, но пока не направлял представление о его досрочном освобождении от должности аудитора Счетной палаты.

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