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18:33 (мск), источник: Интерфакс

Вице-премьер Подмосковья Куракин арестован по подозрению в коррупции

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU — Басманный суд Москвы в четверг отправил под арест на два месяца — до 17 января — заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Куракина, подозреваемого в коррупции. Об этом сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь суда Ирина Софинская.

Источник: Агентство «Москва»

Таким образом, суд не нашел оснований для избрания чиновнику более мягкой меры пресечения.

Также до 17 января арестованы двое предполагаемых сообщника Куракина — Владислав Холодков и Максим Ан.

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Все трое подозреваются в совершении преступления по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки).

По данным источника «Интерфакса», Куракин был задержан вечером 17 ноября по итогам допроса в СКР в качестве подозреваемого по делу об особо крупном мошенничестве.

Как считает следствие, в 2012 — 2017 годах он, будучи главой департамента имущественных отношений Минобороны, совместно с чиновниками лесного хозяйства переоформлял принадлежащие министерству земли в разных регионах страны, вырубал и продавал лес, а участки продавал коммерсантам под нелегальные свалки мусора и застройку.

Следствие оценивает причиненный Куракиным и его пособниками ущерб в 2 млрд рублей, сказал источник.

Член Общественной наблюдательной комиссии Куракин заявил накануне, что не признает своей вины.

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