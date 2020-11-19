Вице-премьер Подмосковья Куракин арестован по подозрению в коррупции

Таким образом, суд не нашел оснований для избрания чиновнику более мягкой меры пресечения.
Также до 17 января арестованы двое предполагаемых сообщника Куракина — Владислав Холодков и Максим Ан.
Все трое подозреваются в совершении преступления по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки).
По данным источника «Интерфакса», Куракин был задержан вечером 17 ноября по итогам допроса в СКР в качестве подозреваемого по делу об особо крупном мошенничестве.
Как считает следствие, в 2012 — 2017 годах он, будучи главой департамента имущественных отношений Минобороны, совместно с чиновниками лесного хозяйства переоформлял принадлежащие министерству земли в разных регионах страны, вырубал и продавал лес, а участки продавал коммерсантам под нелегальные свалки мусора и застройку.
Следствие оценивает причиненный Куракиным и его пособниками ущерб в 2 млрд рублей, сказал источник.
Член Общественной наблюдательной комиссии Куракин заявил накануне, что не признает своей вины.