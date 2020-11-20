06:35 (мск), источник: ТАСС
В США за сутки умерли почти 2 тысячи заразившихся коронавирусом
Это самый высокий уровень с начала пандемии.
По его сведениям, 19 ноября в США умерли 1 964 пациента с заболеванием, вызываемым коронавирусом. Это самый высокий уровень с начала пандемии в марте. Предыдущий антирекорд — 1 707 смертей — был зафиксирован 17 ноября.
Суточный прирост количества случаев инфицирования коронавирусом в четверг составил 182 601. Это тоже самый высокий показатель с марта.
В целом в США, по информации университета, зарегистрировано более 11,71 млн случаев заражения, умерли 252 514 человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.