30 лет назад в Новочеркасске арестовали маньяка Чикатило

20 ноября 1990 года в Новочеркасске был арестован 54-летний серийный маньяк-убийца Андрей Чикатило, более десяти лет орудовавший в городах Ростовской области, на Украине, в Подмосковье и других регионах. Ему предъявили обвинения в 36 умышленных убийствах с особой жестокостью. Сам Чикатило признался в 53 эпизодах. Позднее из приговора за недоказанностью исключили самое первое убийство, приписываемое изуверу. Оно было совершено в 1978 году, и за него расстреляли другого подозреваемого Александра Кравченко. При этом оперативники не исключали, что на самом деле от рук Чикатило могли погибнуть 65 человек. Своих жертв убийца насиловал, над некоторыми трупами глумился. У еще живых людей Чикатило отрезал половые органы, грудь, язык, чтобы потом съесть.
Разыскивая маньяка, следственные группы проверили более полумиллиона человек.
Попутно им удалось раскрыть более тысячи преступлений, в том числе 95 убийств. Впервые его арестовали 14 сентября 1984 года на Центральном рынке в Ростове-на-Дону. После судебно-биологических экспертиз, однако, человека со странным содержимым портфеля (нож, банка вазелина, мыло, веревка) пришлось отпустить.
Образцы его биоматериалов не совпали с ранее найденными на месте преступления. На основании этого был сделан вывод о непричастности Чикатило к убийствам. Впоследствии несовпадение результатов анализов объяснили феноменом «парадоксального выделительства»: якобы Чикатило обладал редчайшей особенностью организма. Уже в наше время было доказано, что такого явления на самом деле не существует. Гипотезой о «парадоксальном выделительстве» попросту хотели оправдать халатность судебно-медицинского эксперта, бравшего кровь у маньяка в 1984 году.
Из-за рокового просчета Чикатило продолжал свои злодеяния на протяжении еще шести лет. Его сумели привлечь только по делу о хищении, по которому убийца несколько месяцев провел в тюрьме. Кроме того, работавшего учителем русского языка и литературы Чикатило исключили из КПСС. В начале 1985 года Чикатило перебрался с семьей в Новочеркасск. Ему удалось устроиться на должность инженера на Новочеркасском электровозостроительном заводе (НЭВЗ), на котором в 1962 году началось восстание рабочих. Тем временем силовые структуры под контролем ЦК партии приступили к проведению самой масштабной в истории оперативно-разыскной операции «Лесополоса». Она получила название по местности, где обычно находили обезображенные трупы. Чикатило внимательно следил за расследованием своих преступлений и принимал соответствующие меры безопасности. Маньяк даже участвовал в операции в качестве волонтера.
Свою последнюю жертву Чикатило убил 6 ноября 1990 года.
Искромсав в лесу тело 22-летней проститутки Светланы Коростик, он откусил кончик языка и соски, вырезал органы, присыпал труп землей и опавшими листьями, после чего пришел на железнодорожную платформу «Лесхоз» в Ростовской области. Странный человек с сумкой и прилипшими к одежде листьями привлек внимание милиционера Игоря Рыбакова. Подозрение еще более усилилось, когда сотрудник органов правопорядка заметил кровь на щеке вышедшего из леса мужчины и перевязанный палец на правой руке — результат укуса подростка Виктора Тищенко, убитого ранее. После проверки документов Рыбаков отпустил Чикатило.
12 ноября труп Коростик был найден недалеко от платформы «Лесхоз». Руководивший следствием замначальника следственной части прокуратуры РСФСР Исса Костоев связал этот эпизод с проверкой Чикатило милиционером Рыбаковым. Костоев узнал и про задержание Чикатило в 1984 году. В отношении него провели оперативную проверку. Полученные в отделе кадров НЭВЗ сведения еще более укрепили подозрения сыщиков.
За Чикатило установили наружное наблюдение. Оперативникам сразу бросилось в глаза подозрительное поведение объекта. Группу захвата возглавил Владимир Колесников, дослужившийся впоследствии до первого заместителя министра внутренних дел, заместителя Генпрокурора России и замминистра юстиции.
Задержание Чикатило произошло ближе к вечеру 20 ноября 1990 года.
В тот день он отпросился с работы, чтобы сходить в поликлинику с жалобой на боль в прокусанном пальце. На рентгене выяснилось, что палец сломан: его загипсовали и перевязали. По дороге домой маньяк решил купить пива. В трехлитровую банку, которую он нес в сумке-сетке, ему налили пол-литра. Около ларька Чикатило попробовал познакомиться с подростком. Тот не пошел на контакт, тогда извращенец обратился к другому. Но попытка вновь сорвалась. Вскоре дорогу Чикатило перегородили Колесников, Анатолий Евсеев и Владимир Першиков. Установив личность подозреваемого, они объявили ему об аресте.
Он молчал и в машине. Складывались впечатление, что он ко всему безразличен и его не интересует, почему его задержали. Как будто полностью ушел в себя. Первые слова он произнес по дороге в Ростов, когда мы проезжали поселок «Рассвет». Он сказал: «Это лишний раз говорит о том, что не надо ссориться с начальством». Мы запретили ему разговаривать, но через некоторое время он повторил: «Все-таки с начальством ссориться нельзя». И замолчал. И больше в машине не произнес ни слова.
После первых допросов Чикатило поместили в следственный изолятор КГБ в Ростове-на-Дону. В первые дни следствия он решительно отвергал свою причастность к убийствам. «Расколоть» маньяка помог психиатр Александр Бухановский. К его услугам силовики обратились 29 ноября.
«Я дал согласие. Но поставил условие: я врач, а не следователь, поэтому буду вести записи только для себя. Я работаю не для протокола. У меня был чистый бланк истории болезни, и я заявил, что эти данные не могут быть использованы против больного. Работа пошла. Нас несколько раз прерывали, так как в тюрьме КГБ очень строгий режим. Работая с Чикатило, я сказал ему, что считаю все случившееся следствием психического расстройства. Что постараюсь объяснить в суде механизм ломки психики. Я обещал Чикатило, что объясню семье, что с ним происходит. Для него была крайне важна семья. Он горько переживал, что причинил ей горе. Я встретился с женой и родственниками Чикатило. Был свидетелем того, как он искренне плакал, получив 30 ноября первую записку от жены», — рассказывал Бухановский.
22 декабря 1990 года газета «Советская культура» опубликовала статью «Убийца задержан».
Этот страшный «мировой рекорд» заставит содрогнуться любого. В Ростове-на-Дону после долгих поисков находится в следственном изоляторе КГБ «человек», которому предъявлено обвинение в совершении многих десятков зверских убийств. Более 15 лет в различных городах страны оставлял он страшные следы своего порока. По неофициальным, но вполне надежным данным, задержанный — мужчина-ростовчанин в возрасте 50 с лишним лет, внешне весьма благополучный, был заботливым мужем, отцом и дедом.
Было заведено 220 томов уголовного дела. Процесс над Чикатило начался 14 апреля 1992 в 10:00 в здании Ростовского городского суда. Маньяк пытался отказаться от своих показаний, заявляя, что ему их на следствии «подсунули оптом», а он ошибочно подписал. В суде Чикатило изображал помешательство: кричал, оскорблял судей, государственного обвинителя и присутствующих в зале, обнажал половые органы.
В частности, Чикатило говорил об изнасилованиях в армии, утверждал, что был на приемах у Михаила Горбачева, обещал начать голодовку. На одном из заседаний он объявил о своей «беременности», говорил, что он «честная хохлушка» и «линолеум не воровал» (это был отсыл к делу о хищении 1984 года).
14 октября в суде началось оглашение приговора, затянувшееся до следующего дня. Чикатило приговорили к смертной казни через расстрел.
«При назначении наказания Чикатило, несмотря ни на какие смягчающие его вину обстоятельства, учитывая чудовищные злодеяния, что он творил, судебная коллегия не может не назначить ему единственное наказание, которое он заслуживает — исключительную меру», — говорилось в судебном постановлении.
Прямо из суда Чикатило отвезли в Новочеркасский изолятор, где содержали осужденных на расстрел.
Согласно воспоминаниям очевидцев, в одиночной камере разоблаченный маньяк старался держаться бодро и занимался спортивными упражнениями для поддержания формы.
В течение всего времени пребывания под стражей он писал жалобы на судью и следствие в партийные органы и редакции центральных газет, а также кассации с прошением о помиловании на имя президента России Бориса Ельцина.
«Я — один единственный, кто безусловно верил в скорую победу коммунизма во всем мире, я был фанатик коммунизма, а остальные только агитировали и слушали, и притворялись. И вот моя трагедия совпала с кризисом коммунизма. Я — жертва и орудие этого монстра», — жаловался маньяк.
Последнее прошение было отклонено 4 января 1994 года. В своем письме Чикатило указывал на то, что 40 лет проработал на благо страны, прожил нелегкую трудовую жизнь при «коммунистической тирании» и мечтает жить в новой и свободной России, а «уголовное дело, где его определяют как насильника, убийцу и людоеда, полностью сфабриковано и нет никаких фактов его виновности». Кроме того, он настаивал на переводе в Москву, «чтобы говорить правду об этом странном, сенсационном деле, чтобы встретиться со специалистами — юристами, сексопатологами, психиатрами».
«Прошу вас оставить мне жизнь», — было написано в последней строчке.
Казнь состоялась 14 февраля 1994 года. В день расстрела Чикатило в Ростовской области было 17 градусов мороза. Маньяка забирали из тюрьмы на УАЗе. Его вели без шапки и в наручниках, с каждой стороны придерживали конвойные. В 2004 году один из участников казни раскрыл подробности последних минут жизни Чикатило «АиФ», запретив лишь называть свое имя.
«Из-за высокого роста и наручников он никак не мог влезть в машину. Кто-то бесцеремонно подтолкнул его сзади, а находившиеся в машине люди втащили внутрь. Чикатило застонал, но не проронил ни слова».
«Попытка втиснуть его в специально оборудованную тесную кабинку результата не дала. Так и остался он сидеть на полу, у ног охранявших его людей. Машины выехали за город. Впереди шел УАЗ с Чикатило и охраной, позади — УАЗ с руководителем спецгруппы и прокурором», — писало издание со ссылкой на свой источник.
Примерно через час группа прибыла на место. В темном дворе находились врач, смотритель зданий и представитель УВД. Вместе с охранниками они спустились в подвальное помещение. Чикатило усадили на колени на полу.
Лицо чисто выбрито, остатки седых волос растрепаны, на правой щеке свежая ссадина, видимо полученная при посадке в машину. Внешне Чикатило был спокоен. Наверное, поверил конвоирам, сказавшим, что его везут в Москву на обследование.
Затем в помещение вошел прокурор, поддерживавший обвинение в суде. Между ним и Чикатило завязалась непринужденная беседа. Гособвинитель проверил подготовленные документы: приговор, определение и распоряжение суда, указ президента Ельцина от 4 января 1994 года. У преступника поинтересовались, знает ли он содержание этой бумаги. Тогда Чикатило разволновался, спросив: «Что, отказал?».
«Прокурор, уклоняясь от прямого ответа, сказал: “Слушайте, я вам его зачитаю”. Указ состоял всего из нескольких строчек. Чикатило молча выслушал, но либо не понял, либо не поверил: в лице не изменился и не произнес ни с лова. Прокурор прочитал указ еще раз. Наконец Чикатило спросил: “Так что, теперь меня расстреляют?” Все молчали. Пауза неприятно затянулась. Тогда прокурор вдруг осипшим голосом произнес: “Исполняйте приговор”. В ту же секунду слева от Чикатило бесшумно открылась другая дверь. Охранники резко повернули приговоренного к ней, подтолкнули, и тот, сделав два шага, скрылся в другой комнате. Через секунду раздался глухой хлопок. Это был выстрел. Часы показывали 20.00», — так описал казнь Чикатило свидетель.
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