13:58 (мск), источник: Аргументы и факты
Что за геморрагическая лихорадка Чапаре и насколько она опасна?
Обнаруженный в Боливии вирус геморрагической лихорадки Чапаре может передаваться напрямую от человека к человеку.
Открытый несколько лет назад смертельно опасный для человека вирус — геморрагическая лихорадка Чапаре — оказался коварнее, чем думали изначально. Раньше считалось, что в качестве переносчиков болезни могут выступать только животные. Но как выяснили ученые, вирус способен передаваться напрямую от человека к человеку. Об этом было объявлено на конференции Американского общества тропической медицины и гигиены (ASTMH).
До этого единственным зарегистрированным случаем этого заболевания был подтвержденный случай заражения в 2004 году в провинции Чапаре, примерно в 370 милях к востоку от
Геморрагическая лихорадка Чапаре — острое лихорадочное заболевание вирусной этиологии. Вызывающий ее вирус получил свое название в честь местной реки Чапаре (Chapare), поблизости которой его обнаружили.
Ученые отнесли патоген к семейству аренавирусов (семейство
Как показали исследования, в последнее время начали отмечаться случаи передачи лихорадки от человека к человеку. По словам ученых, патоген может передаваться напрямую, при контакте с жидкостями больного.
Инфекция вызывает геморрагическую лихорадку и симптомы, похожие на лихорадку Эбола — жар, сильную головную боль, а также дискомфорт в животе, сыпь и кровотечение десен. Также может развиться внутреннее кровотечение.
По мнению вирусологов, активных вспышек вируса Чапаре в 2020 году не ожидается, однако причины для беспокойства существуют. Согласно заявлению Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), трое из пяти подтвержденных пациентов, у которых был выявлен вирус Чапаре в 2019 году, были работниками здравоохранения.
Ученые также отмечают, что вирус Чапаре передается от человека к человеку при прямом контакте. Это делает его менее заразным и более контролируемым, нежели вирусы, передающиеся
Елена Слободян