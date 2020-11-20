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13:58 (мск), источник: Аргументы и факты

Что за геморрагическая лихорадка Чапаре и насколько она опасна?

Обнаруженный в Боливии вирус геморрагической лихорадки Чапаре может передаваться напрямую от человека к человеку.

Источник: Reuters

Открытый несколько лет назад смертельно опасный для человека вирус — геморрагическая лихорадка Чапаре — оказался коварнее, чем думали изначально. Раньше считалось, что в качестве переносчиков болезни могут выступать только животные. Но как выяснили ученые, вирус способен передаваться напрямую от человека к человеку. Об этом было объявлено на конференции Американского общества тропической медицины и гигиены (ASTMH).

Вирус уже вызвал по меньшей мере пять вспышек заражения возле столицы Боливии Ла-Паса в 2019 году — три из них закончились смертельным исходом.
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До этого единственным зарегистрированным случаем этого заболевания был подтвержденный случай заражения в 2004 году в провинции Чапаре, примерно в 370 милях к востоку от Ла-Паса. Во время вспышки геморрагической лихорадки неясного происхождения врачам удалось выделить из тела единственного погибшего новый вирус. Ученые отнесли его к семейству аренавирусов, куда также входят вирус Ласса, который ежегодно убивает тысячи людей в Западной Африке, и вирус Мачупо, который вызывал вспышки тяжелой боливийской геморрагической лихорадки в середине ХХ века.

Что такое геморрагическая лихорадка Чапаре?

Геморрагическая лихорадка Чапаре — острое лихорадочное заболевание вирусной этиологии. Вызывающий ее вирус получил свое название в честь местной реки Чапаре (Chapare), поблизости которой его обнаружили.

Ученые отнесли патоген к семейству аренавирусов (семейство РНК-содержащих вирусов, вирусов тропиков, смертность после заражения которыми составляет выше 20%).

«Резервуарами» этих вирусов в природе являются грызуны, которые передают болезнь людям.
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Как показали исследования, в последнее время начали отмечаться случаи передачи лихорадки от человека к человеку. По словам ученых, патоген может передаваться напрямую, при контакте с жидкостями больного.

Чем опасен вирус лихорадки Чапаре, какие у него симптомы и лечение?

Инфекция вызывает геморрагическую лихорадку и симптомы, похожие на лихорадку Эбола — жар, сильную головную боль, а также дискомфорт в животе, сыпь и кровотечение десен. Также может развиться внутреннее кровотечение.

Ситуация осложняется тем, что конкретной терапии для лечения заболевания не существует. Врачи используют внутривенное введение жидкостей и поддерживающую терапию.
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Еще один смертельный вирус

По мнению вирусологов, активных вспышек вируса Чапаре в 2020 году не ожидается, однако причины для беспокойства существуют. Согласно заявлению Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), трое из пяти подтвержденных пациентов, у которых был выявлен вирус Чапаре в 2019 году, были работниками здравоохранения. Врач-ординатор, медик скорой помощи и гастроэнтеролог заразились после контакта с жидкостями инфицированных пациентов.

Ученые также отмечают, что вирус Чапаре передается от человека к человеку при прямом контакте. Это делает его менее заразным и более контролируемым, нежели вирусы, передающиеся воздушно-капельным путем, одним из которых является SARS-CoV-2.

Елена Слободян

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