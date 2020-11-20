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17:48 (мск), источник: РБК

Для экс-главы Серпуховского района потребовали 20 лет колонии

Шестун был главой Серпуховского района 15 лет, следствие обвиняет его во взятках и мошенничестве, защита настаивает на политической подоплеке дела.

Источник: Агентство «Москва»

Обвинение запросило у суда 20 лет колонии строгого режима для бывшего главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна. Об этом сообщила РБК его супруга Юлия.

«Двадцать лет колонии строгого режима, штраф 50 млн руб., а также взыскание 64 млн руб. — такого наказания сегодня в судебных прениях потребовали представители Генеральной прокуратуры», — рассказала она.

Обвинения чиновнику предъявлены по ст. 290, 159, 174, 289 УК РФ (получение взятки, мошенничество, отмывание средств, незаконное участие в предпринимательской деятельности).
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Александр Шестун возглавлял Серпуховский район Подмосковья с 2003 по 2018 год. Как считает обвинение, Шестун, будучи главой администрации, создал 47 компаний, которые контролировал через аффилированных лиц. Этим структурам он без проведения конкурса предоставлял для приобретения земельные участки по заниженным ценам. В августе суд удовлетворил требование Генпрокуратуры и взыскал с Шестуна и еще нескольких лиц имущество более чем на 1 млрд руб.

Прокуратура в январе 2019 года заявляла, что у чиновника нашли имущества на 10 млрд руб. В частности, по итогам проверки надзорное ведомство установило, что во владении Шестуна находятся 565 земельных участков, две базы отдыха стоимостью 274 млн руб., а также 22 автомобиля, общая стоимость которых доходит до 27 млн руб.

В апреле прошлого года, незадолго до возбуждения дела, Шестун опубликовал на YouTube несколько видеообращений к президенту России, где рассказал об угрозах в его адрес, поступавших от высокопоставленных чиновников и силовиков, которые требовали, чтобы он ушел в отставку.

По его мнению, уголовное преследование было связано с его планами переизбраться на пост главы района в сентябре 2018 года.

После ареста Шестун несколько раз объявлял голодовку и пытался покончить с собой в СИЗО. В июле 2019 года в знак протеста экс-чиновник порезал себе вены на заседании суда.

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