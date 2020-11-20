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16:21 (мск), источник: Life.ru

В архангельской школе во время урока на детей обрушился потолок

Один из учеников получил ушиб головы и был госпитализирован.

Во время урока у 10-го класса в школе № 22 в Архангельске произошло обрушение части потолка. Большой кусок штукатурки упал прямо на голову одному из учащихся, других детей не задело. Пострадавшего школьника отправили в травматологию.

Как установили прибывшие на место специалисты МЧС, во время уроков в школе проходил ремонт кровли. Именно этот фактор, предположительно, и вызвал обрушение. В произошедшем теперь разбирается прокуратура.

— Прокуратурой Архангельска организована проверка по факту получения травм учащимися 10-го класса одной из школ города при обрушении потолка во время урока, выясняются обстоятельства и причины происшествия, в том числе причины, по которым в учреждении проводится ремонт кровли во время образовательного процесса, — сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

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