Неизвестный захватил заложников в центре Тбилиси

Начальник тбилисской полиции Важа Сирадзе сообщил журналистам, что преступник действует один. Его требования неизвестны. Здание окружено частью спецназначения МВД. Злоумышленник постоянно говорит с кем-то по телефону. МВД возбудило уголовное дело по статьям УК «Грабеж» и «Незаконное хранение оружия».
21 октября бывший военнослужащий Бадри Эсебуа, уроженец региона Самегрело, захватил около 20 заложников в здании филиала Bank of Georgia в городе Зугдиди.
Преступник освободил заложников, получив выкуп $500 тыс., и скрылся.
Полиция до сих пор не сумела напасть на след преступника.