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17:32 (мск), источник: Коммерсантъ

Неизвестный захватил заложников в центре Тбилиси

В Тбилиси девять человек оказались в заложниках в здании микрофинансовой организации MBC на проспекте Церетели. Вооруженный грабитель ворвался в здание и потребовал от посетителей лечь на пол.

Источник: AP 2020

Начальник тбилисской полиции Важа Сирадзе сообщил журналистам, что преступник действует один. Его требования неизвестны. Здание окружено частью спецназначения МВД. Злоумышленник постоянно говорит с кем-то по телефону. МВД возбудило уголовное дело по статьям УК «Грабеж» и «Незаконное хранение оружия».

21 октября бывший военнослужащий Бадри Эсебуа, уроженец региона Самегрело, захватил около 20 заложников в здании филиала Bank of Georgia в городе Зугдиди.

Преступник освободил заложников, получив выкуп $500 тыс., и скрылся.

Полиция до сих пор не сумела напасть на след преступника.

Георгий Двали, Тбилиси

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