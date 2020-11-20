17:58 (мск), источник: Коммерсантъ
Против трех свидетелей по делу Ефремова возбудили дела за ложные показания
МВД России возбудило уголовные дела в отношении трех свидетелей по делу ДТП с актером Михаилом Ефремовым. Их обвиняют в ложных показаниях.
«Главным следственным управлением ГУ МВД по Москве возбуждены три уголовных дела в отношении свидетелей, которые подозреваются в даче заведомо ложных показаний в Пресненском районном суде города Москвы в ходе судебного разбирательства по обвинению Михаила Ефремова», — говорится в заявлении официального представителя МВД России Ирины Волк. Дело возбуждено по ст. 307 УК РФ.
Суд в сентябре признал недостоверными показания свидетелей по делу Ефремова со стороны обвиняемого. Несколько из них на заседании сказали, что видели, как за рулем внедорожника находился другой человек, а Ефремов вышел с пассажирского сиденья. Суд отмечал, что по результатам экспертизы на подушке безопасности руля были биологические следы актера.