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17:58 (мск), источник: Коммерсантъ

Против трех свидетелей по делу Ефремова возбудили дела за ложные показания

МВД России возбудило уголовные дела в отношении трех свидетелей по делу ДТП с актером Михаилом Ефремовым. Их обвиняют в ложных показаниях.

Источник: РИА "Новости"

«Главным следственным управлением ГУ МВД по Москве возбуждены три уголовных дела в отношении свидетелей, которые подозреваются в даче заведомо ложных показаний в Пресненском районном суде города Москвы в ходе судебного разбирательства по обвинению Михаила Ефремова», — говорится в заявлении официального представителя МВД России Ирины Волк. Дело возбуждено по ст. 307 УК РФ.

По словам Волк, в ходе проверки «установлены достаточные данные, указывающие на то, что все трое свидетелей в суде дали заведомо ложные показания».

Суд в сентябре признал недостоверными показания свидетелей по делу Ефремова со стороны обвиняемого. Несколько из них на заседании сказали, что видели, как за рулем внедорожника находился другой человек, а Ефремов вышел с пассажирского сиденья. Суд отмечал, что по результатам экспертизы на подушке безопасности руля были биологические следы актера.

Пресненский суд приговорил Михаила Ефремова к восьми годам колонии. Мосгорсуд снизил наказание до семи с половиной лет. После приговора Михаил Ефремов заявил, что адвокат Эльман Пашаев его подставил. В результате ДТП с участием актера погиб человек.

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