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21:25 (мск), источник: BBC News Русская служба

Коронавирус: Швецию накрыла вторая волна

В Швеции, которая в отличие от соседей не вводила жестких карантинных ограничений, растет число новых случаев заражения коронавирусом, и темп распространения заболевания опережает показатели соседних стран.

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Источник: REUTERS

Больницы заполняются пациентами быстрее, чем в других европейских государствах. В Стокгольме, ставшем очагом эпидемии как весной, так и сейчас, тест на Covid-19 показывает положительный результат в каждом пятом случае. Специалисты говорят, что реальное число зараженных превышает официальные данные.

За время пандемии в Швеции карантинные правила преимущественно носили рекомендательный характер, включая использование масок, соблюдение социальной дистанции и мытье рук.

Некоторые эксперты надеялись, что подобная методика позволит добиться группового иммунитета, но этого не случилось, и количество случаев и смертность на душу населения сейчас резко растет.
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В понедельник премьер-министр страны Стефан Лёвен предупредил, что ситуация ухудшится еще больше.

«Это четкий и понятный сигнал для каждого жителя страны о том, что нас ждет в дальнейшем. Не ходите в спортзалы, не ходите в библиотеки, не посещайте рестораны и кафе, не устраивайте вечеринки, все отменяйте!» — сказал он на пресс-конференции.

В Швеции действует запрет на массовые мероприятия, хотя людям разрешено встречаться дома, запрещена продажа алкоголя после 10 часов вечера. Жителям почти всей страны рекомендуют не пользоваться общественным транспортом и не посещать магазины без необходимости.

Также впервые за 129 лет закроется этнографический комплекс Скансен в Стокгольме, где ежегодно проводится рождественская ярмарка.

Министр здравоохранения Швеции Лена Халленгрен на саммите, посвященном вопросам здравоохранения, сказала, что ее удивило внимание мировой общественности к действиям ее страны во время пандемии. По ее словам, Швеция не планировала становиться уникальной, и все решения были продиктованы советами ученых.

«Мы никогда не стремились добиться группового иммунитета в своей основной стратегии», — цитирует ее слова Politico.

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Она добавила, что хотя в стране и не было локдауна, жители смогли существенно поменять свои ежедневные привычки.

По данным Всемирной организации здравоохранения, накануне за сутки в Швеции Covid-19 был выявлен более чем у 3,7 тыс. человек, зарегистрировано две смерти.

Общее число заболевших шведов (при населении около 10 млн человек) составляет более 208 тысяч, а умерших — 6,4 тыс.

При этом в соседней Дании (с населением 5,7 млн человек) — 68,8 тыс. инфицированных и 778 смертей. В Норвегии (население — 5,2 млн человек) заболевание было обнаружено у 31 тысячи жителей, 305 пациентов скончались. В Финляндии (население которой составляет около 5,4 млн человек) — 20,7 тыс. больных и 1,4 тыс. смертей.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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