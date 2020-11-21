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01:34 (мск), источник: РИА Новости

Северная Македония объявила кризисное положение из-за COVID-19

БЕЛГРАД, 20 ноя — РИА Новости. Правительство Северной Македонии ввело в пятницу режим кризисного положения из-за COVID-19 во всей стране на 30 дней, сообщил кабмин.

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Источник: РИА Новости
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По последним данным минздрава Северной Македонии, в стране с начала пандемии к пятнице заразились свыше 52 449 человек, скончались около 1 462 больных. В Скопье в четверг состоялось заседание совета нацбезопасности, в котором участвовали президент Стево Пендаровски и члены правительства.

Глава государства предложил ввести режим кризисного положения из-за COVID-19 на 30 дней.

«Правительство Республики Северная Македония на сегодняшнем 23-м заседании приняло решение о провозглашении кризисного положения на территории страны, ради защиты общественного здоровья в условиях пандемии провозглашенной ВОЗ, вызванной вирусом COVID-19, а также ради предотвращения его распространения и защиты здоровья населения», — сообщил кабмин в пятницу.

Кризисное положение действует 30 дней, начиная с 20 ноября.

Президент накануне уточнил, что данная мера не означает введения комендантского часа, но позволит властям легче направлять финансы на борьбу с коронавирусом, армии и МВД — активнее включиться в помощь органам здравоохранения, а также определяет большее участие частных медицинских клиник в борьбе с пандемией.

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