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07:51 (мск), источник: ТАСС

Сын погибшего в ДТП с Ефремовым не готов пойти на примирение с актером

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Старший сын погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым Сергея Захарова Виталий не готов пойти на примирение с заслуженным артистом РФ. Об этом ТАСС сообщил адвокат, представляющий интересы Виталия Захарова Сергей Аверцев.

Источник: Агентство «Москва»

«Ни при каких обстоятельствах мой доверитель не готов пойти на примирение с Ефремовым. Данная позиция Виталия Захарова последовательна и не менялась с момента слушания дела в первой инстанции», — сказал Аверцев.

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Ранее в ходе судебного разбирательства Виталий Захаров заявлял гражданский иск к актеру на сумму 7 млн 300 тыс., однако в итоге получил от подсудимого лишь 1 млн руб.

В среду стало известно, что в защиту Ефремова вступил адвокат Андрей Алешкин, который вел переговоры с представителем трех других потерпевших Александром Добровинским о примирении сторон. В понедельник, 23 ноября в Хамовническом суде Москвы будут слушаться гражданские иски на сумму более 3 млн руб. троих потерпевших к Ефремову о компенсации морального вреда.

22 октября Мосгорсуд по апелляционной жалобе на приговор Пресненского районного суда Москвы сократил срок наказания Ефремову с восьми лет до 7,5 года колонии, приняв во внимание возмещение морального вреда потерпевшим. В начале ноября актер был этапирован из московского СИЗО к месту отбытия наказания.

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