Сын погибшего в ДТП с Ефремовым не готов пойти на примирение с актером

«Ни при каких обстоятельствах мой доверитель не готов пойти на примирение с Ефремовым. Данная позиция Виталия Захарова последовательна и не менялась с момента слушания дела в первой инстанции», — сказал Аверцев.
Ранее в ходе судебного разбирательства Виталий Захаров заявлял гражданский иск к актеру на сумму 7 млн 300 тыс., однако в итоге получил от подсудимого лишь 1 млн руб.
В среду стало известно, что в защиту Ефремова вступил адвокат Андрей Алешкин, который вел переговоры с представителем трех других потерпевших Александром Добровинским о примирении сторон. В понедельник, 23 ноября в Хамовническом суде Москвы будут слушаться гражданские иски на сумму более 3 млн руб. троих потерпевших к Ефремову о компенсации морального вреда.
22 октября Мосгорсуд по апелляционной жалобе на приговор Пресненского районного суда Москвы сократил срок наказания Ефремову с восьми лет до 7,5 года колонии, приняв во внимание возмещение морального вреда потерпевшим. В начале ноября актер был этапирован из московского СИЗО к месту отбытия наказания.