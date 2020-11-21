Суд в США удовлетворил ходатайство России о приостановке тяжбы с экс-акционерами ЮКОСа

«Ходатайство Российской Федерации о приостановлении рассмотрения этого дела удовлетворить, данное дело будет приостановлено до 18 ноября 2022 года или до завершения процесса в Верховном суде Нидерландов об отмене решения [апелляционной инстанции]», — говорится в документе.
Судья постановила, что ряд ходатайств российской стороны, в том числе о полном прекращении разбирательства «за отсутствием предметной юрисдикции», откладываются «до 18 ноября 2022 года или до решения спора в Верховном суде Нидерландов об отмене решения апелляционной инстанции» — в зависимости от того, что произойдет скорее.
Хауэлл дала представителям обеих сторон указание представить ей 20 мая 2021 года и затем представлять каждые полгода совместные отчеты о развитии событий в Гааге.
Как отмечается в поданном в сентябре ходатайстве российской стороны, бывшие акционеры компании ЮКОС не смогли привести ни одной причины, по которой было бы необходимо возобновить в суде данный процесс.
В середине июня Россия подала ходатайство против возобновления в Вашингтоне слушаний по данному делу, которое по сути заморожено с сентября 2016 года. В нем говорится о необходимости отложить процессуальные действия в связи с тем, что основное дело, которое принимает во внимание суд в США, продолжает рассматриваться в Нидерландах, а именно в Верховном суде этой страны.
Международный арбитраж, созданный при посредничестве Постоянной палаты третейского суда в Гааге, после 10 лет рассмотрения дела в 2014 году обязал Россию выплатить более $50 млрд связанным с бывшими акционерами ЮКОСа компаниям Yukos Universal, Hulley Enterprises и Veteran Petroleum.
Судьи посчитали, что действия РФ в отношении ЮКОСа нарушали Договор к Энергетической хартии, который страна подписала, но не ратифицировала. Российская сторона апеллировала к тому, что определенные положения документа не могли применяться к ней без выполнения процедуры ратификации.
Этот вердикт был обжалован в окружном суде Гааги, который встал на сторону Москвы, признав в апреле 2016 года решения арбитража недействительными и сняв с России обязательства по выплате упомянутой суммы. Однако вышестоящая инстанция — апелляционный суд Гааги — в феврале этого года отменила вердикт окружного суда и восстановила арбитражные решения, вновь обязав РФ выплатить более $50 млрд. В мае стало известно о том, что Россия подала кассационную жалобу на это решение в Верховный суд Нидерландов.