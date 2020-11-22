Власти Китая ввели карантин в городе на границе с РФ из-за двух случаев COVID-19

В городе введен запрет на собрания и массовые мероприятия, развлекательные заведения, школы и детские сады временно закрыты.
Власти города объявили о подготовке к проведению массового тестирования всех жителей (население города составляет около 172 тыс. человек).
Оперативный штаб также сообщил о временной приостановке пассажирского железнодорожного сообщения с городом.
Китайский город Маньчжоули является важным логистическим центром на границе России и Китая: там расположен грузопассажирский пограничный переход «Забайкальск — Маньчжурия».
Всего за минувшие сутки власти Китая выявили 17 новых случаев заражения коронавирусом: три из них были внутренними (два зафиксировано в Маньчжоули и один в Шанхае), а 14 выявлены среди прибывших из-за рубежа пассажиров.