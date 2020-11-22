Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Зонд NASA взял образцы грунта астероида Бенну Операция осуществляется в автоматическом режиме
Фоторепортажи
24Умер Армен Джигарханян
1795 лет со дня рождения Майи Плисецкой
05:28 (мск), источник: ТАСС

Власти Китая ввели карантин в городе на границе с РФ из-за двух случаев COVID-19

ПЕКИН, 22 ноября. /ТАСС/. Власти КНР ввели карантин в расположенном на границе с российским Забайкальским краем городе Маньчжоули (автономный район Внутренняя Монголия, Северо-Восточный Китай) из-за выявленных там двух случаев вызванной коронавирусом пневмонии. Об этом в воскресенье сообщило Центральное телевидение Китая.

COVID-19: Новые случаи
США
Новости по теме
Вся статистика
Источник: РИА "Новости"

В городе введен запрет на собрания и массовые мероприятия, развлекательные заведения, школы и детские сады временно закрыты.

Власти города объявили о подготовке к проведению массового тестирования всех жителей (население города составляет около 172 тыс. человек).
Читайте также
Си Цзиньпин предложил создать международный механизм «кодов здоровья»

Оперативный штаб также сообщил о временной приостановке пассажирского железнодорожного сообщения с городом.

Китайский город Маньчжоули является важным логистическим центром на границе России и Китая: там расположен грузопассажирский пограничный переход «Забайкальск — Маньчжурия».

Всего за минувшие сутки власти Китая выявили 17 новых случаев заражения коронавирусом: три из них были внутренними (два зафиксировано в Маньчжоули и один в Шанхае), а 14 выявлены среди прибывших из-за рубежа пассажиров.

В России зафиксирован новый рекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки
Во время загрузки произошла ошибка.
21 ноября© Ньюстюб
 Именно с ее подачи русский язык был исключен из обязательных предметов в школах
Режиссер призывает не верить тому, что говорит нам телевизор, и думать своей головой
G20 намерена финансировать равное распределение вакцин от COVID
Врач назвал последствия бессимптомного течения COVID-19
США выходят из Договора по открытому небу
МВД создаст банк биометрических данных россиян и иностранцев
«Спартак» и «Динамо» сыграли вничью в матче РПЛ
Мальчик из США заработал на авто и квартиру, продавая вазоны
Американец «воскрес» через 45 минут после остановки сердца
Горячие темы на Авто
Давайте о достижениях РФ! Сколько можно критиковать и жаловаться? 401
Неужели стыдно стало? 279
Для поколения ЕГЭ... Напоминание. 174
Хочу к вопросу подойти глобально -- 172
Новости партнеров
Классовая борьба. КПРФ не поддержала льготы «детям войны»
Предают только свои. Коммунисты выступили против льгот «детям войны»
75 000 руб. выплатят всем без исключения пенсионерам
Откуда не ждали: КПРФ выступили против выплат «детям войны»
Дети
«Само очарование»: беременная Кети Топурия умилила фанатов Певица показала себя без косметики
Леди
Альбину Джанабаеву в сети сравнили с Мадонной Певица зажигательно станцевала в дерзком костюме
Новости партнеров
Жители столицы – главный ресурс и ценность Москвы
Тотальный локдаун. Covid-19: как в мире закрывают бары, кафе и целые города
Демарш коммунистов: КПРФ не поддержала закон о «детях войны»
«Эффект пропадает»: врач о самолечении антибиотиками
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь