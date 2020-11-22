СК проверяет семью погибшего в ДТП с Ефремовым на лжесвидетельство

«По ее [Стерховой] мнению, они [семья Захаровых] давали ложные показания в судебном заседании и на предварительном следствии. Проверка проводится в настоящее время», — сказал Никулин.
По его словам, Стерхова считает ложными показаниями, в частности, слова жены Захарова Маргариты о том, что у них с Сергеем прекрасная семья, что он ей отдавал деньги, жил с ней и постоянно приезжал, а также, что саму Стерхову они никогда не знали. «Все это, конечно, вранье», — добавил адвокат.
Как сообщил ТАСС один из адвокатов Ефремова Андрей Алешкин, если показания семьи Захарова будут признаны ложными, то они не могли быть использованы судом в качестве доказательства вины актера, и суд давал им оценку ошибочно. «Суд, вынося на порочных показаниях приговор, нарушил право на защиту и на справедливое разбирательство в суде. Я полагаю, что в случае подтверждения указанных фактов, у нас будут все основания для отмены приговора», — сказал Алешкин. Он отметил, что защита будет писать эти основания уже в кассационной жалобе.
20 ноября МВД России сообщило о возбуждении трех уголовных дел в отношении свидетелей, которые дали в суде по делу Ефремова заведомо ложные показания. Эти свидетели были допрошены по ходатайству Эльмана Пашаева.
В октябре подмосковный полицейский, выписавший поддельную справку, был уволен. На одном из заседаний суда первой инстанции по делу Ефремова его адвокат Эльман Пашаев зачитал выжимку из справки участкового о том, что Сергею Захарову Ирина Стерхова сдавала койко-место в своей квартире в Подмосковье. Сама же Стерхова утверждает, что являлась гражданской женой погибшего, на основании чего требует признать ее потерпевшей.