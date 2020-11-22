22:09 (мск), источник: Интерфакс
Трехэтажный магазин загорелся в Нальчике
Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU — Трехэтажный магазин горит на площади в 1000 квадратов в Нальчике, сообщили журналистам в
«В городе Нальчик, по улице Идарова, произошел пожар в трехэтажном здании магазина. По предварительной информации, горит кровля здания. Площадь пожара составляет 1000 кв. м», — сказали в ведомстве.
Там отметили, что спасатели работают по повышенному, третьему рангу.
«В 20:20 в центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по КБР поступило сообщение», — уточнили в главке МЧС России по
По предварительной информации пострадавших нет.