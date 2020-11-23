Глава Приморья сообщил, когда в городах восстановят электричество

«Прогноз по восстановлению электроснабжения, а у нас без света остаются 69 тысяч (человек — ред.) во Владивостоке и порядка 30 тысяч в Артеме. По Владивостоку они прогноз дают не ранее среды из-за сложности монтажа, сложности рельефа. По Артему они по частному сектору дают тоже не ранее среды-четверга», — сказал Кожемяко на встрече с главой Минвостокразвития Алексеем Чекунковым.
В Приморье, где на прошлой неделе прошел снежный циклон, ввели режим ЧС. Множество жителей региона остаются без света, тепла и воды. Во Владивостоке шел ледяной дождь, есть проблемы с сотовой связью. Машины, деревья и провода сковало льдом, повсюду лежат упавшие деревья и ветви, падали столбы. Сейчас осадки везде прекратились. Электроснабжение Владивостока восстановили в некоторых районах.