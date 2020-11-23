12:43 (мск), источник: РИА Новости
В Кремле назвали ущерб от непогоды в Приморье колоссальным
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. В Кремле оценили последствия непогоды в Приморье.
«Ледяной шторм был очень сильный, и он нанес колоссальный вред городской инфраструктуре, будь то энергетика или другие области ЖКХ», — сказал
Он подчеркнул, что работа по ликвидации повреждений идет круглосуточно. Федеральное правительство создало спецкомиссию, активно действует МЧС.
«Но удар природы такой силы, что это невозможно сделать так быстро, как хотелось бы», — отметил Песков.
В Приморье, где на прошлой неделе прошел снежный циклон, ввели режим ЧС. Множество жителей остаются без света, тепла и воды.
Во Владивостоке был ледяной дождь, есть проблемы с сотовой связью.
Сейчас осадки прекратились.