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12:43 (мск), источник: РИА Новости

В Кремле назвали ущерб от непогоды в Приморье колоссальным

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. В Кремле оценили последствия непогоды в Приморье.

Источник: РИА Новости

«Ледяной шторм был очень сильный, и он нанес колоссальный вред городской инфраструктуре, будь то энергетика или другие области ЖКХ», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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Он подчеркнул, что работа по ликвидации повреждений идет круглосуточно. Федеральное правительство создало спецкомиссию, активно действует МЧС.

«Но удар природы такой силы, что это невозможно сделать так быстро, как хотелось бы», — отметил Песков.

В Приморье, где на прошлой неделе прошел снежный циклон, ввели режим ЧС. Множество жителей остаются без света, тепла и воды.

Во Владивостоке был ледяной дождь, есть проблемы с сотовой связью.

Машины, деревья и провода сковало льдом. Повсюду лежат упавшие деревья и ветви, в некоторых местах опрокинулись столбы.

Сейчас осадки прекратились.

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