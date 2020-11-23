Суд прекратил производство по иску к Ефремову о возмещении морального вреда

«Стороной истцов было заявлено ходатайство об отказе от исковых требований, оно было полностью удовлетворено судьей», — сказали в пресс-службе суда (цитата по ТАСС).
Ранее адвокат потерпевших заявлял, что вопрос с гражданскими исками будет закрыт после перевода средств. 21 октября каждому потерпевшему перевели по 1 млн руб.
В ноябре МВД России возбудило уголовные дела в отношении трех свидетелей по делу о ДТП с актером, суд признал недостоверными показания свидетелей со стороны обвиняемого. Позже сожительница погибшего в ДТП Сергея Захарова заявила в Следственный комитет о лжесвидетельстве семьи курьера. Защита Михаила Ефремова намерена просить президента о помиловании.