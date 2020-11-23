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16:27 (мск), источник: Коммерсантъ

Суд прекратил производство по иску к Ефремову о возмещении морального вреда

Хамовнический суд Москвы снял с рассмотрения иск троих потерпевших по делу актера Михаила Ефремова о возмещении морального вреда, сообщили в пресс-службе суда. В сентябре Михаила Ефремова приговорили к семи с половиной годам колонии за ДТП, в результате которого погиб курьер Сергей Захаров.

Источник: Агентство «Москва»
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«Стороной истцов было заявлено ходатайство об отказе от исковых требований, оно было полностью удовлетворено судьей», — сказали в пресс-службе суда (цитата по ТАСС).

Ранее адвокат потерпевших заявлял, что вопрос с гражданскими исками будет закрыт после перевода средств. 21 октября каждому потерпевшему перевели по 1 млн руб.

В ноябре МВД России возбудило уголовные дела в отношении трех свидетелей по делу о ДТП с актером, суд признал недостоверными показания свидетелей со стороны обвиняемого. Позже сожительница погибшего в ДТП Сергея Захарова заявила в Следственный комитет о лжесвидетельстве семьи курьера. Защита Михаила Ефремова намерена просить президента о помиловании.

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