Начальника дагестанского ОМВД задержали по делу о терактах в московском метро

Начальнику отдела полиции предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 210, ч. 3 ст. 209, п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (участие в преступном сообществе, совершенное с использованием своего служебного положения; бандитизм; теракт).
По данным СКР, Гази Исаев был участником преступного сообщества «Имарат Кавказ» (террористическая организация, запрещена в России). В 2009—2010 годах он, используя служебное положение, предоставлял руководству преступного сообщества данные о деятельности Кизлярского РОВД и спецоперациях против незаконных вооруженных формирований, говорится в пресс-релизе СКР.
«Кроме того, он неоднократно лично перевозил руководителей структурных подразделений преступного сообщества по территории Республики Дагестан, а также лично доставил на автомобиле одну из смертниц с закрепленным на ней самодельным взрывным устройством на автостанцию в районе Кизляра для ее выезда в Москву и совершения террористического акта», — рассказали в следственном комитете.
Напомним, два взрыва на станциях «Лубянка» и «Парк культуры» произошли 29 марта 2010 года в утренний час пик. Организаторы и исполнители терактов были ранены при оказании вооруженного сопротивления сотрудникам полиции.
Следствие назвало организатором терактов лидера дагестанских боевиков Магомедали Вагабова. В феврале 2010 года он сформировал и возглавил так называемую новокостекскую бандгруппу (базировалась в селении Новый Костек Хасавюртовского района) для совершения терактов в Центральной России. В состав банды входили шесть уроженцев Дагестана. Один из них, Гусен Магомедов, был убит в феврале 2013 года во время спецоперации в регионе. В 2019-м году был арестован Магомед Нуров, единственный оставшийся в живых предполагаемый соучастник терактов.
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