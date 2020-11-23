Рамиль Шамсутдинов объяснил в суде причину массового убийства сослуживцев

Как рассказал «Ъ» адвокат подсудимого, его подзащитный на суде заявил, что на расстрел он решился после того, как его пытались окунуть в унитаз и пообещали позже утопить в нем. В деле участвуют присяжные заседатели.
В небольшой зал заседаний журналистов пустили всего на несколько минут — для протокольной съемки. Все места в нем заняли защитники, обвинители, потерпевшие, сам обвиняемый с караулом и присяжные. Последних завели в зал после того, как прессу попросили его покинуть. Журналисты лишь успели услышать, как сторона обвинения предложила начать рассмотрение дела с обзора фотографий с места трагедии. Они были сделаны в первые минуты после расстрела и запечатлели тела погибших.
Напомним, 25 октября 2019 года Рамиль Шамсутдинов расстрелял срочников и офицеров в воинской части, расположенной в Забайкальском крае в поселке Горный. Он обвиняется в покушении на убийство двух или более лиц, совершенном общеопасным способом (ч. 3 ст. 30 УК РФ) и в убийстве двух или более лиц (п. «а», п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ). По версии следствия, солдат прибыл на территорию комплекса подготовки дежурной смены и пошел к «столу снаряжения магазинов (обойм)». С собой у него был автомат АК-74М. После получения четырех магазинов с 30 боевыми патронами калибра 5,45 мм он начал стрелять сослуживцам в голову, грудь и спину. Восемь военнослужащих погибли, еще двое были тяжело ранены. Свою вину Шамсутдинов признал и объяснил свои действия издевательствами в части.
Журналистам пообещали, что на следующем заседании, которое пройдет во вторник, 24 ноября, для них поставят дополнительные скамьи и они смогут поприсутствовать. Но речь в зале звучала достаточно громко, и, уже находясь в коридоре, представители СМИ услышали, что первым слово дали Рамилю Шамсутдинову. Тихим голосом он рассказывал о том, что происходило накануне трагедии и во время нее. Из зала доносились только обрывки его речи.
Шамсутдинов говорил, что в части были распространены неуставные отношения, а жаловаться на них было бесполезно. Ему не давали спать, били, угрожали расправой и заставляли перечислять деньги другим служащим.
Далее судья стал зачитывать показания подсудимого, данные им на месте трагедии, когда он на статистах показывал, что делал 25 октября во время сдачи караула. Когда солдаты по команде начали разряжать оружие, он взял магазин, отступил на шаг-два и начал стрелять. Четверых расстрелял из первого магазина, еще четверых — из второго. Также стрелял патронами из третьего магазина. Потом пошел по территории части и собирался выбраться за ее пределы. Его задержали прямо у ворот с командой «Стой, стрелять буду! Выкинуть оружие!».
Как рассказал «Ъ» по итогам заседания адвокат Рамиля Шамсутдинова Руслан Нагиев, суд начал с допроса подсудимого по ходатайству защиты. «Рамиль сказал суду, что он раскаивается в содеянном, и принес свои извинения родственникам погибших», — сообщил «Ъ» господин Нагиев. Также он сказал, что накануне трагедии его подзащитный трое суток не спал, его заставляли учить устав. Что касается побоев, то били его через день-два.
«Перед караулом его пытались окунуть в унитаз и пообещали в следующий раз утопить в нем. Он опасался за свою жизнь и здоровье», — сообщил «Ъ» Руслан Нагиев. По его словам, на следующем заседании суд продолжит исследование доказательств, видеоматериалов. Для дачи показаний в суд приглашены свидетели обвинения.
Юлия Скорнякова, Чита; Екатерина Еременко, Иркутск