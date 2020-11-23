18:31 (мск), источник: РИА Новости
Российский офицер получил ранение при подрыве мины в Карабахе
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. При подрыве мины в Нагорном Карабахе российский миротворец получил ранение, сообщило Министерство обороны.
Один азербайджанский военный погиб, еще четыре сотрудника Министерства чрезвычайных ситуаций
Инцидент произошел в районе села Мадагиз, когда группа российских миротворцев, представителей Вооруженных сил Азербайджана, МЧС НКР, а также Международного комитета Красного Креста занималась поисками тел погибших в боях.
В конце сентября Армения и Азербайджан обвинили друг друга в эскалации конфликта, который продолжается с конца 1980-х. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию, начались бои. За полтора месяца стороны предприняли три безуспешные попытки прекратить огонь.
В ночь на 10 ноября Россия, Азербайджан и Армения подписали четвертый документ, cогласно которому азербайджанские и армянские военные прекращают боевые действия, останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Ереван, в свою очередь, обязался вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.
Помимо этого, в зоне конфликта разместились российские миротворцы. Контингент, основу которого составляют подразделения миротворческой 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа, насчитывает 1960 военных, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.
Всего с 14 ноября в свои дома вернулись более 11 тысяч жителей Карабаха, за последние сутки — 2334 человека.
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