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18:49 (мск), источник: Коммерсантъ

Супруге томского мэра инкриминируют насилие к силовикам

В Томске возбуждено уголовное дело в отношении супруги мэра города Галины Кляйн, которая возглавляет компанию «Томское пиво». Ее подозревают в сопротивлении силовикам, которые приехали с обыском в квартиру градоначальника, который сам находится под следствием.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
Кроме того, первая леди Томска, по данным правоохранителей, препятствовала следственно-оперативному мероприятию: предположительно она выбросила водителю подушку, в которой якобы были спрятаны документы с реквизитами счетов семьи Кляйн в российских и швейцарских банках.

Отделом по расследованию особо важных дел управления СКР по Томской области возбуждено уголовное дело в отношении Галины Кляйн — супруги арестованного мэра Томска Ивана Кляйна. Жену чиновника подозревают в применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ), за что ей грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает Telegram-канал «Дело Кляйна». Информацию о претензиях силовиков к Кляйн подтвердили в правоохранительных органах.

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Изложенные в материалах следствия события произошли 13 ноября. В тот день СКР возбудил уголовное дело о превышении полномочий в отношении мэра Томска Ивана Кляйна. Одна из опергрупп, работающих по делу, направилась в мэрию для задержания градоначальника. Другая — в его квартиру, расположенную в центре города. Там они планировали провести обыск. По данным силовиков, Кляйн сначала долго не пускала их в квартиру. Она упиралась руками в дверной проем, брала оперативников под руки, мешая пройти. Одного из силовиков жена мэра якобы даже ударила. Эксперты расценили повреждение как «не опасное для жизни или здоровья».

Кроме того, выбрав удачный момент, жена градоначальника предположительно выбросила водителю подушку, в которой были спрятаны документы с реквизитами счетов семьи Кляйн, открытых в российских и зарубежных банках. Общая сумма хранившихся на них средств составила около 1,3 млрд руб.

Адвокаты Ивана Кляйна не стали комментировать возбуждение уголовного дела в отношении его супруги, считая это преждевременным на этом этапе.

Они отметили, что Галину Кляйн еще не допрашивали, обвинение ей не предъявляли.

Сам Иван Кляйн, которого суд на время следствия отстранил от должности мэра, находится в СИЗО с 14 ноября. По версии следствия, возглавляющий Томск с 2013 года чиновник использовал властные полномочия в интересах компании ОАО «Томское пиво», принадлежащей его семье. По данным «СПАРК-Интерфакс», Иван Кляйн является основным акционером этого предприятия: ему принадлежит 51,02% акций, остальные совладельцы — члены его семьи. По версии следствия, мэр Томска помешал томскому предпринимателю Ринату Аминову получить земельный участок, примыкающий к пивзаводу. Недавно арестованный мэр записал в камере СИЗО обращение к горожанам. Выдвинутые против него обвинения мэр назвал «надуманными» и пообещал бороться за свое честное имя.

Константин Воронов, Новосибирск

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