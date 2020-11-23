Генерала МВД приговорили к восьми годам за аферу на 80 млн рублей

21:10 (мск), источник: Ведомости
«Приговором суда Гришин признан виновным по части 1 статьи 222; части 4 статьи 159 УК РФ (три эпизода), наказание в виде лишения свободы сроком восемь лет со штрафом 1,5 миллиона рублей и лишением звания
Другие фигуранты дела — полковник Олег Мазур и предприниматель Сергей Нарутов — приговорены к семи годам и штрафам в размере 1,3 млн руб. каждому. Помимо этого, Мазура лишили звания.
Суд установил, что фигуранты дела заключали государственные контракты при закупке криминалистического оборудования для региональных экспертных подразделений МВД РФ с компаниями, подконтрольными Нарутову, который был их знакомым. При этом цена контрактов была завышена более чем на 80 млн рублей.