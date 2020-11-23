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22:14 (мск), источник: Lenta.Ru

Турция обновила рекорд по суточной смертности пациентов с COVID-19

В Турции суточная смертность пациентов с коронавирусом обновила рекорд, за последний день умерли 153 человека. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные минздрава страны.

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Источник: AFP 2020

Глава ведомства Фахреттин Коджа сообщил, что всего в стране выявлено 6713 новых случаев заражения COVID-19, всего инфицированных — 453 535, умерших — 12 511. В тяжелом состоянии находятся 4409 больных.

Коджа ранее заявил, что пандемия COVID-19 в Турции достигла второго пика. Накануне, 22 ноября, стало известно о наибольшем числе выявленных случаев коронавируса в сутки с начала пандемии — 6017.

Ранее в ноябре сообщалось, что Турция захотела производить у себя российскую вакцину от коронавируса SARS-CoV-2 «Спутник V». Министры здравоохранения России и Турции Михаил Мурашко и Фахреттин Коджа встретились по инициативе турецкой стороны. В пресс-службе Минздрава России заявили, что Анкара заинтересована в производстве «на мощностях турецких фармпроизводителей после проведения токсикологических исследований, предусмотренных локальным законодательством».

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