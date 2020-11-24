Российский корабль вытеснил американский эсминец из территориальных вод РФ

В военном ведомстве уточнили, что эскадренный миноносец ВМС США «Джон Маккейн» был вытеснен российским большим противолодочным кораблем «Адмирал Виноградов».
«Джон Маккейн» уже несколько дней находится в акватории Японского моря, рано утром во вторник, 24 ноября, он нарушил территориальные воды РФ, углубившись за линию морской границы на 2 километра.
Большой противолодочный корабль ТОФ «Адмирал Виноградов» предупредил американский корабль о недопустимости таких действий и возможности тарана.
«После полученного предостережения и смены курса большим противолодочным кораблем ТОФ “Адмирал Виноградов” на эсминец “Джон Маккейн”, американский корабль сразу вышел в нейтральные воды. Повторных попыток американский эсминец войти в них не предпринимал», — заявили в Минобороны РФ.
В российском министерстве отметили, что «Адмирал Виноградов» продолжает выполнение задач в непосредственной близости от американского боевого корабля, в район направлен корвет Тихоокеанского флота «Совершенный».
7 июня 2019 года военные России и США обвинили друг друга в опасных действиях в Восточно-Китайском море, где шли параллельными курсами отряд кораблей Тихоокеанского флота РФ и американская авианосная ударная группа.
Представители Тихоокеанского флота России тогда заявили, что маневр американского крейсера Chancellorsville («Чэнслорсвилл») едва не привел к столкновению с большим противолодочным кораблем «Адмирал Виноградов». Между тем, ВМС США опубликовали видео сближения российского и американского кораблей, и обвинили в опасных действиях российскую сторону.