10:51 (мск), источник: Ведомости
В России установлен новый рекорд суточной смертности от коронавируса
За последние сутки в России коронавирус обнаружили у 24 326 человек, следует из статистики оперативного штаба.
Выздоровели при этом 23 226 человека, 491 пациент скончался.
Общее число жителей страны, заболевших COVID-19, достигло 2 138 828. Из них скончались 37 031, а 1 634 671 выздоровели.
Днем ранее в России был зафиксирован рекорд количества выявленных случаев коронавируса за сутки — 25 173. 22 ноября, суточный прирост количества россиян с выявленным COVID-19 составил 24 581.