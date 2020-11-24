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10:51 (мск), источник: Ведомости

В России установлен новый рекорд суточной смертности от коронавируса

За последние сутки в России коронавирус обнаружили у 24 326 человек, следует из статистики оперативного штаба.

COVID-19: Новые случаи
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Источник: Агентство «Москва»

Выздоровели при этом 23 226 человека, 491 пациент скончался.

Это новый антирекорд суточной смертности.

Общее число жителей страны, заболевших COVID-19, достигло 2 138 828. Из них скончались 37 031, а 1 634 671 выздоровели.

Днем ранее в России был зафиксирован рекорд количества выявленных случаев коронавируса за сутки — 25 173. 22 ноября, суточный прирост количества россиян с выявленным COVID-19 составил 24 581.

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