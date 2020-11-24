Седьмой флот США объяснил нарушение эсминцем российской границы

«Проведением этой операции <…> США продемонстрировали, что эти воды не территориальное море России и США не соглашаются с заявлением России, что залив Петра Великого — это “историческая бухта”, согласно международным законам», — отметило командование Седьмого флота, в зону ответственности которого входит западная часть Тихого океана и восточная часть Индийского океана.
Как отмечается в заявлении, систему, по которой залив Петра Великого входит в российские территориальные воды, власти СССР объявили в 1984 году.
Ранее Минобороны сообщило, что американский эсминец «Джон Маккейн» на два километра зашел в российские территориальные воды в заливе Петра Великого.
Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов» предупредил иностранцев о недопустимости таких действий. После этого «Джон Маккейн» сразу вышел в нейтральные воды.