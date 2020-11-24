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15:56 (мск), источник: РИА Новости

Седьмой флот США объяснил нарушение эсминцем российской границы

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Американский эсминец «Джон Маккейн», нарушивший российскую границу на юге Приморского края, проводил операцию «по обеспечению свободы судоходства», заявило командование Седьмого флота США.

Источник: U.S. Navy
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«Проведением этой операции <…> США продемонстрировали, что эти воды не территориальное море России и США не соглашаются с заявлением России, что залив Петра Великого — это “историческая бухта”, согласно международным законам», — отметило командование Седьмого флота, в зону ответственности которого входит западная часть Тихого океана и восточная часть Индийского океана.

Как отмечается в заявлении, систему, по которой залив Петра Великого входит в российские территориальные воды, власти СССР объявили в 1984 году.

Ранее Минобороны сообщило, что американский эсминец «Джон Маккейн» на два километра зашел в российские территориальные воды в заливе Петра Великого.

Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов» предупредил иностранцев о недопустимости таких действий. После этого «Джон Маккейн» сразу вышел в нейтральные воды.

«Джон Маккейн» нарушил российскую границу
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16:50 (мск)© Ньюстюб
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