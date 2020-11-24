19:35 (мск), источник: BBC News Русская служба
В Дании истребили норок из-за Covid-19. Но в мире и до пандемии покупали меха все меньше
Европейская меховая индустрия оказалась в центре внимания
Кадры массовых захоронений животных и рыдающих хозяев вызвали общественное негодование, еще более усилившееся после вынужденного признания правительства, что для данной меры у него не имелось достаточных правовых оснований.
Министр сельского хозяйства Дании Могенс Йенсен подал в отставку. В субботу протестующие фермеры на сотнях тракторов въехали в центр Копенгагена. Демонстрации имели место также в Ольборге и Орхусе.
К настоящему моменту уничтожены по меньшей мере 10 из 17 миллионов датских норок, в том числе все животные на зараженных фермах. Считается, что остальные животные с ферм, где коронавирус не выявлялся, либо уже истреблены, либо будут усыплены в ближайшее время.
Предложенный правительством мораторий на разведение норок до 2022 года получил поддержку парламента, но переговоры о компенсациях фермерам затягиваются.
«Фактически это постоянное закрытие и ликвидация отрасли, — заявил председатель Ассоциации заводчиков норок Таге Педерсен. — Это удар по благополучию не только тех, кто непосредственно разводит норок, но целых общин».
Крупнейший в мире Копенгагенский пушной аукцион уже объявил, что распродает остатки и закрывается на
В 2019 году на Копенгагенском аукционе были проданы 25 миллионов шкурок из Дании и других стран, главным образом клиентам из Китая. В 2013 году, на пике мировых цен на мех, выручка аукциона достигла 2 млрд долларов.
Норка — самый популярный пушной зверь. В 2018 году в Европе заготовили 34,7 миллиона шкурок, тогда как следующих по количеству лис — 2,6 миллиона. В 2013 году, когда невыделанная шкурка стоила 90 долларов, мировое производство меха норки составило 4,3 миллиарда долларов.
До нынешнего кризиса в 24 государствах Европы насчитывалось 4350 звероферм.
Бесспорным лидером являлась Дания (17,7 миллиона ежегодно заготавливаемых шкурок, более половины европейского и четверти мирового производства).
За ней следовали Польша (5,1 миллиона), Финляндия (4,51 миллиона), Нидерланды (4,5 миллиона), Литва (1,23 миллиона) и Греция (1,2 миллиона). Много норок разводят также в США, Канаде, России, а последнее время — в Китае.
Сперва место европейских потребителей заняли менее озабоченные гуманностью и экологией китайцы.
«После 2000 года китайский рынок начал стремительно расти. Меховая шуба означала, что вы вошли в средний класс», — говорит глава отделения моды датской Королевской академии Эльзе Скьёльд.
По данным Международной ассоциации производителей меха, 35−40 процентов мирового потребления приходится на Китай и Южную Корею, при этом спрос сдвинулся с долгополых «бабушкиных шуб» в направлении более дешевых изделий с небольшим количеством меха.
Затем Китай сам превратился в крупного производителя пушнины, предложение выросло и цены обвалились — с 2013 по 2019 год примерно втрое.
«Множество новых ферм вышли на рынок, и возникло перепроизводство», — поясняет Эльзе Скьёльд.
«Люди опасаются дефицита», — замечает глава Международной ассоциации производителей меха Марк Оутен.
Скьёльд полагает, что в Китае теперь начнется массовое инвестирование в пушную отрасль, и рыночную нишу датских фермеров займут конкуренты.
Она опасается, что перенос производства в страны с не таким жестким, как в Дании, регулированием и контролем, приведет к жестокому обращению к животными.
Норки оказались чрезвычайно восприимчивы к вирусу Covid-19, который быстро распространяется на фермах. Случаи заболевания обнаруживались во Франции, Испании, Швеции, Италии, США, Греции, Польше и Нидерландах (в Нидерландах разведение норки тоже запретили до марта 2021 года).
Рост ВВП и доходов в Китае последние три года также замедлился. Наиболее уязвимыми в таких случаях оказываются продажи предметов роскоши.
«Вся пушная индустрия переживает трудные времена, даже в Китае компании закрываются», — говорит эксперт по товарам этого сегмента из международной консалтинговой фирмы OCC Вероника Ван.
В более отдаленной перспективе китайцы, особенно молодые, могут также предпочесть искусственный мех натуральному, считает эксперт. До сих пор искусственный мех в их сознании ассоциировался с
Тем временем защитники животных видят в пандемии подходящий повод для того, чтобы вообще покончить с меховой индустрией.
«Пушные фермы являются не только источником огромных и ненужных страданий для животных, но и резервуаром смертельных болезней, бомбами замедленного действия, способными взорваться в любой момент », — говорит доктор Джоанна Швабе из Международного общества гуманности.