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12:36 (мск), источник: Аргументы и факты

Суперневезучий. После заражения тремя вирусами британца укусила кобра

Британец Иан Джонс стал одним из самых невезучих людей в этом году из-за череды обрушившихся на него опасных недугов. За одну поездку в Индию он заболел коронавирусом, малярией, лихорадкой Денге, а после этого его ещё и укусила королевская кобра.

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Источник: GoFundMe

Уроженец британского острова Уайт Иан Джонс приехал в Индию заниматься благотворительным проектом, но судьба как будто решила испытать его на прочность. В текущем году мужчина перенёс коронавирус, малярию, лихорадку Денге, а в довершение всего его укусила чёрная королевская кобра. Теперь этот отзывчивый человек сам нуждается в помощи и деньгах на лечение, сбор которых объявили его коллеги.

Напасти английского пациента

О свалившихся на британца напастях стало известно из истории на интернет-ресурсе по сбору средств GoFundMe, размещённой его коллегами из организации Community Action Isle of Wight. Бывший медработник Иан Джонс руководит её благотворительным структурным подразделением, которое помогает людям вырваться из нищеты. В Индии социальное предприятие Sabirian поддерживает примерно 70 мастеров традиционных ремёсел в возрасте от 18 до 87 лет, обучая их импортировать и продавать свои изделия в Великобританию.

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Во время своего пребывания в Индии подданный Великобритании сначала заразился малярией, затем перенёс лихорадку Денге, а в марте переболел коронавирусом. Из-за введённых после начала пандемии ограничений он не смог вернуться домой к своей семье и временно обосновался прямо на складе возглавляемого им социального предприятия в городе Джодфуре, где живут и работают местные ремесленники. Иан Джонс хотел быть ближе к людям, которых поддерживает. На прошлой неделе пёс Рокки, находившийся с мужчиной на том складе, вдруг начал громко лаять. Британец протянул руку, чтобы успокоить питомца, и в этот самый момент увидел чёрную королевскую кобру. Из-за резкого движения смертельно опасный хищник дважды укусил Иана.

Как рассказал журналистам доктор Абхишек Татер, британского пациента доставили в больницу с характерными симптомами сильнейшей интоксикации. В тот момент он находился в сознании, но из-за яда быстро начал терять зрение и ощущать паралич ног. Поначалу у врачей возникло подозрение, что Иан Джонс во второй раз подцепил COVID-19. В итоге тест показал отрицательный результат, но мужчина всё равно попал в реанимацию.

Ослеп и парализован

По словам членов семьи Иана Джонса, они не могли поверить в известие о том, что после всех пережитых болезней жизнь мужчины снова оказалась в опасности из-за потенциально смертельного укуса королевской кобры. Но одними переживаниями дело не ограничилось. Помогавший людям бороться с бедностью британец сам оказался на краю финансовой пропасти из-за быстро растущих счетов за медицинское обслуживание в Индии. Для помощи ему был открыт сбор средств на платформе GoFundMe.

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«Иан сильно рискнул, чтобы продолжать поддерживать людей, с которыми он живёт и работает, в сложных условиях вдали от своей семьи и друзей, — сказал генеральный директор Community Action Isle of Wight Майк Булпитт. — Сейчас ему предстоит долгий путь к выздоровлению, и мы обращаемся за любой поддержкой по сбору средств, которую люди могут оказать, чтобы помочь нам покрыть его медицинские расходы, пока его не вернут домой. Мы надеемся, что он скоро сможет вернуться к работе, которую любит, и поддержать тех, кто в нём нуждается. Но прямо сейчас ему нужна вся наша помощь, чтобы победить в борьбе за жизнь».

На данный момент для Иана Джонса собрали уже около 20 тысяч фунтов стерлингов, и сумма быстро продолжает расти. Тем временем состояние здоровья мужчины стабилизировалось, но по-прежнему вызывает опасения. Сейчас он абсолютно слеп и страдает параличом ног. Врачи надеются, что со временем эти последствия укуса кобры пройдут, но никаких гарантий не дают.

Не захотел занимать койку

Как сообщается в тексте на сайте GoFundMe со ссылкой на семью мужчины, из реанимации его собирались перевести в общую палату. Но из-за пандемии больницы в Индии сейчас переполнены пациентами. Иану было бы трудно находиться там из-за его состояния, и к тому же он не хотел занимать «ценное место на кровати». В итоге британец принял решение продолжить лечение в более знакомой обстановке и не побоялся вернуться обратно на базу в Джодхпуре, где его укусила кобра. Пока там за больным ухаживают коллеги, семья продумывает варианты его дальнейшего лечения и возвращения на родину.

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