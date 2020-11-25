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09:12 (мск), источник: Daily Storm

Умерла актриса из сериала «Улицы разбитых фонарей» Светлана Обидина

Советская и российская актриса театра и кино Светлана Обидина умерла на 45-м году жизни. Об этом на своей странице в Facebook сообщил кинорежиссер Алексей Герман. Причина смерти артистки не уточняется. По данным телеканала 78, актриса скончалась еще 18 ноября, но ее родственники не стали афишировать это трагическое событие.

Источник: Светлана Обидина (Фото: кадр из фильма «Мажор — 3»)

«Умерла прекрасная актриса Светлана Обидина. Ужас. Недавно о ней вспоминал. Вечная память. Уже не ясно ковид, не ковид, но мрут и мрут вокруг», — написал Алексей Герман.

Позднее кинорежиссер добавил, что последнее время из жизни «один за одним» уходит много известных людей и это становится обыденностью. «Все это страшно, печально, как-то трагически обыденно. Ужас. Есть хорошее и точное русское слово: “беда”. Это беда», — сказал он.

Коллеги актрисы сообщили телеканалу «78», что Светлана Обидина ушла из жизни еще 18 ноября, однако ее семья не говорила об этом трагическом событии.

Светлана Обидина родилась 23 апреля 1975 года в Ленинграде. Окончила киношколу «Кадр» при Ленфильме и Российский государственный институт сценических искусств в Санкт-Петербурге. Служила в театре «На Крюковском канале». В числе киноработ Обидиной роли в фильмах «Остров», «Ветка сирени» и «Довлатов», сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Преступление и наказание» и «Мажор».

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