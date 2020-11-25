Умерла актриса из сериала «Улицы разбитых фонарей» Светлана Обидина

«Умерла прекрасная актриса Светлана Обидина. Ужас. Недавно о ней вспоминал. Вечная память. Уже не ясно ковид, не ковид, но мрут и мрут вокруг», — написал Алексей Герман.
Позднее кинорежиссер добавил, что последнее время из жизни «один за одним» уходит много известных людей и это становится обыденностью. «Все это страшно, печально, как-то трагически обыденно. Ужас. Есть хорошее и точное русское слово: “беда”. Это беда», — сказал он.
Коллеги актрисы сообщили телеканалу «78», что Светлана Обидина ушла из жизни еще 18 ноября, однако ее семья не говорила об этом трагическом событии.
Светлана Обидина родилась 23 апреля 1975 года в Ленинграде. Окончила киношколу «Кадр» при Ленфильме и Российский государственный институт сценических искусств в Санкт-Петербурге. Служила в театре «На Крюковском канале». В числе киноработ Обидиной роли в фильмах «Остров», «Ветка сирени» и «Довлатов», сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Преступление и наказание» и «Мажор».
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