08:32 (мск), источник: ТАСС
До 20 россиян с коронавирусом находятся на Кубе
ГАВАНА, 25 ноября. /ТАСС/. Около 20 граждан России, прилетевших на кубинский остров
Как сообщили во вторник ТАСС в генеральном консульстве РФ в Гаване, диппредставительство находится в постоянном контакте с профильными кубинскими ведомствами и российскими туроператорами по вопросам, связанным с пребыванием соотечественников на острове.
«Сегодня мы запрашивали у [компаний] Anex Tour и Pegas Touristik информацию по тем, у кого были положительные результаты [теста на коронавирус], они сообщили о 12 и семи [инфицированных соответственно]. Одного человека
Ранее власти Кубы сообщили, что по прибытии на остров путешественникам необходимо сдать
Также по предписаниям Минздрава островного государства в Гаване будет осуществляться повторное тестирование на пятый день пребывания, результат должен быть готов в течение 24−48 часов. Если путешественник официально не проживает в отеле, ему необходимо будет до момента получения результатов второго теста находиться в изоляции по месту пребывания на Кубе. Зарегистрированных в гостиницах, как обещают власти, эта мера не коснется, но они в любом случае должны будут соблюдать меры безопасности, в частности масочный режим.
Согласно официальным данным, число инфицированных с начала распространения коронавируса на Кубе достигло 7 950, умерли 133 человека. В марте международное пассажирское авиасообщение с островом было приостановлено, с середины октября власти сняли ограничения в большей части провинций. Одним из последних возобновил работу международный аэропорт Гаваны: столица начала принимать иностранных гостей 15 ноября.