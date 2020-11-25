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08:32 (мск), источник: ТАСС

До 20 россиян с коронавирусом находятся на Кубе

ГАВАНА, 25 ноября. /ТАСС/. Около 20 граждан России, прилетевших на кубинский остров Кайо-Коко в качестве туристов, находятся под наблюдением медицинских специалистов из-за обнаружения у них коронавируса.

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Источник: AFP 2020

Как сообщили во вторник ТАСС в генеральном консульстве РФ в Гаване, диппредставительство находится в постоянном контакте с профильными кубинскими ведомствами и российскими туроператорами по вопросам, связанным с пребыванием соотечественников на острове.

«Сегодня мы запрашивали у [компаний] Anex Tour и Pegas Touristik информацию по тем, у кого были положительные результаты [теста на коронавирус], они сообщили о 12 и семи [инфицированных соответственно]. Одного человека из-за наблюдавшихся симптомов перевели из гостиницы в военный госпиталь, остальные — без симптомов», — проинформировала ТАСС генеральный консул России на Кубе Нана Мгеладзе. — Мы находимся в контакте с [кубинскими] министерством здравоохранения, министерством туризма, министерством иностранных дел, а также с администрациями госпиталя и гостиницы.

Ранее власти Кубы сообщили, что по прибытии на остров путешественникам необходимо сдать ПЦР-тест на наличие коронавируса. Человека, у которого он будет обнаружен, госпитализируют для лечения в местных медучреждениях. Для проведения тестирования и других санитарных процедур руководство республики установило сбор в размере $30 на путешественника. Обязательства по оплате сбора возложены на перевозчиков.

Также по предписаниям Минздрава островного государства в Гаване будет осуществляться повторное тестирование на пятый день пребывания, результат должен быть готов в течение 24−48 часов. Если путешественник официально не проживает в отеле, ему необходимо будет до момента получения результатов второго теста находиться в изоляции по месту пребывания на Кубе. Зарегистрированных в гостиницах, как обещают власти, эта мера не коснется, но они в любом случае должны будут соблюдать меры безопасности, в частности масочный режим.

Согласно официальным данным, число инфицированных с начала распространения коронавируса на Кубе достигло 7 950, умерли 133 человека. В марте международное пассажирское авиасообщение с островом было приостановлено, с середины октября власти сняли ограничения в большей части провинций. Одним из последних возобновил работу международный аэропорт Гаваны: столица начала принимать иностранных гостей 15 ноября.

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