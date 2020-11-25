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09:26 (мск), источник: ТАСС

Александра Ширвиндта госпитализировали с коронавирусом

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Художественный руководитель Московского театра сатиры, народный артист РСФСР Александр Ширвиндт госпитализирован с коронавирусом. Об этом сообщил в среду ТАСС директор театра Мамед Агаев.

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Источник: РИА "Новости"
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«У него легкая, начальная стадия коронавируса. Он в больнице», — сказал он, добавив, что заболела и супруга Ширвиндта.

Александр Ширвиндт родился 19 июля 1934 года в Москве. Весной Ширвиндт отметил двойной юбилей — 50 лет в Театре сатиры и 20 лет на посту художественного руководителя.

Московский академический театр сатиры открыл сезон после снятия ограничений 15 сентября. Тогда Ширвиндт отмечал, что традиционный сбор труппы перед открытием сезона решили не проводить из-за коронавируса.

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