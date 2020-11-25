09:26 (мск), источник: ТАСС
Александра Ширвиндта госпитализировали с коронавирусом
МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Художественный руководитель Московского театра сатиры, народный артист РСФСР Александр Ширвиндт госпитализирован с коронавирусом. Об этом сообщил в среду ТАСС директор театра Мамед Агаев.
ПодробнееКомментарии к этому материалу могут спровоцировать дискуссию, выходящую за рамки правил комментирования, здравого смысла и общепринятых этических норм. Редакция проекта приносит свои извинения и надеется на понимание.