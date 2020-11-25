11:05 (мск), источник: ТАСС
В России впервые зарегистрировали более 500 смертей из-за коронавируса за сутки
МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Число летальных исходов
Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) возросла до уровня 1,74% — максимума с 11 октября, следует из данных штаба. В частности, за сутки был зарегистрирован 21 летальный исход в Красноярском крае, 15 — в Ростовской области, по 12 — в Омской, Нижегородской областях и Республике Бурятия, 11 — в Пермском крае.
Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 23 675, это минимум с 19 ноября. Общее количество инфицированных выросло до 2 162 503. В относительном выражении, по данным штаба, прирост снизился с 1,2% до 1,1%.
Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Ненецком АО (0,5%), Дагестане,
В настоящее время в России продолжают лечение 464 546 человек.
Число выписанных пациентов в России, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось на 25 748, до 1 660 419. Согласно данным штаба, доля выздоровевших увеличилась до 76,8% от общего числа заразившихся. В частности, за сутки были выписаны по выздоровлению 882 пациента в Нижегородской области, 628 — в Саратовской области, 451 — в Ростовской области, 448 — в Пензенской области, 436 — в Архангельской области.