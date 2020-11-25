Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Зонд NASA взял образцы грунта астероида Бенну Операция осуществляется в автоматическом режиме
Фоторепортажи
50Выбраны 50 лучших фотографий 2020 года по версии Agora
10Прощание с Арменом Джигарханяном
11:05 (мск), источник: ТАСС

В России впервые зарегистрировали более 500 смертей из-за коронавируса за сутки

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 507 против 491 днем ранее, до 37 538, сообщили в среду журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

COVID-19: Новые случаи
США
Новости по теме
Вся статистика
Источник: РИА "Новости"

Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) возросла до уровня 1,74% — максимума с 11 октября, следует из данных штаба. В частности, за сутки был зарегистрирован 21 летальный исход в Красноярском крае, 15 — в Ростовской области, по 12 — в Омской, Нижегородской областях и Республике Бурятия, 11 — в Пермском крае.

Читайте также
Роспотребнадзор рассказал о мутациях генома коронавируса

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 23 675, это минимум с 19 ноября. Общее количество инфицированных выросло до 2 162 503. В относительном выражении, по данным штаба, прирост снизился с 1,2% до 1,1%.

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Ненецком АО (0,5%), Дагестане, Ханты-Мансийском АО (по 0,6%), Калмыкии, Кабардино-Балкарии, Марий Эл (0,7%). В частности, за сутки были выявлены 457 новых случаев заражения в Нижегородской области, 388 — в Свердловской области, 362 — в Республике Карелия, 361 — в Архангельской области, 333 — в Красноярском крае.

В настоящее время в России продолжают лечение 464 546 человек.

Число выписанных пациентов в России, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось на 25 748, до 1 660 419. Согласно данным штаба, доля выздоровевших увеличилась до 76,8% от общего числа заразившихся. В частности, за сутки были выписаны по выздоровлению 882 пациента в Нижегородской области, 628 — в Саратовской области, 451 — в Ростовской области, 448 — в Пензенской области, 436 — в Архангельской области.

 Я сказала: "Я люблю вашу страну, я ничего плохого не сделала, а вы закрыли мне въезд"
Режиссер призывает не верить тому, что говорит нам телевизор, и думать своей головой
В США начали процесс передачи полномочий Байдену
В России зарегистрированы еще 23 675 случаев COVID-19
Рубль подешевел к доллару и евро на торгах в среду
Создано новое средство против гриппа и коронавируса
Почему Илон Маск — не второй богатейший человек мира
Александра Ширвиндта госпитализировали с коронавирусом
Здоровье
Моложавая 58-летняя женщина назвала проверенный способ сохранить красоту Она считает, что бороться со старением ей помогают ежедневные привычки.
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Вы бы отдали младенца бабушке? На время. 435
Безысходность в семье 250
Чуть-чуть картинок 207
Повлиял ли КОВИД на образ вашей жизни ? 126
Дом
Почему в спальне неуютно: 9 причин, которые называют дизайнеры
Уютная распродажа: 12 хитов для дома по суперценам
Готовимся к Новому году: чем украсить дом за копейки
Самый узкий дом: как в нем жить (фото)
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь