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10:52 (мск), источник: Интерфакс

В России зарегистрированы еще 23 675 случаев COVID-19

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU — Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 23 675 случаев в 85 регионах, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в среду.

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Источник: РИА "Новости"

После максимума в 25 тысяч, отмеченного 23 ноября, второй день подряд в РФ наблюдается снижение количества выявленных случаев коронавируса за сутки. Накануне было 24 326 новых случаев.

При этом отмечается рост количества подтвержденных летальных исходов в РФ, показатели начали расти на прошлой неделе, достигнув рекордных 507 по данным среды. В минувший вторник был подтвержден 491 случай за сутки.

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Одновременно фиксируется положительная динамика по количеству выписанных, в течение нескольких дней подряд число выздоровевших превышало количество новых пациентов. По данным среды по выздоровлению были выписаны 25 748 пациентов, что более чем на две тысячи больше количества новых случаев COVID-19.

По-прежнему наиболее высокие показатели по новым случаям регистрируются в Москве, но и здесь в среду отмечена тенденция к снижению суточных выявлений и роста количества выписанных. За сутки в российской столице выявлено 4 685 новых случаев COVID-19 за сутки, 75 смертей и 5 947 выздоровевших.

По данным оперштаба, нарастающим итогом в России зарегистрировано 2 млн 162 тыс. 503 случаев коронавирусной инфекции (+ 1,1%), 37 538 умерших и 1 млн 660 тыс. 419 выписанных. Лечение продолжают 464 546 человек.

Заболеваемость в регионах

По информации оперативного штаба, еще 3 421 новый случай COVID-19 за сутки зафиксирован в Санкт-Петербурге, 1 005 — в Московской области, 457 — в Нижегородской области, 388 — в Свердловской области, 362 — в Карелии, 361 — в Архангельской области, 333 — в Красноярском крае, 321 — в Воронежской области, 318 — в Хабаровском крае, 313 — в Ростовской области, 299 — в Пермском крае.

Также 280 случаев в Мурманской области, 279 — в Коми, 276 — в Бурятии, 270 — в Иркутской области, 266 — в Забайкальском крае, 255 — в Вологодской области, 245 — в Саратовской области, 244 — в Ульяновской области, 240 — в Самарской области, по 237 — в Волгоградской и Омской областях, 236 — в Кировской области, 229 — в Приморском крае, 228 — в Челябинской области, 227 — в Алтайском крае, 225 — в Крыму, 222 — в Ставропольском крае, 220 — в Якутии, 206 — в Ленинградской области, 202 — в Ханты-Мансийском АО.

В других регионах России суточный прирост не превышает 200.

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