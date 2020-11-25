12:55 (мск), источник: RNS
В Берлине автомобиль врезался в ворота ведомства Меркель
Автомобиль врезался в ворота ограждения ведомства федерального канцлера Германии Ангелы Меркель в Берлине, сообщает Reuters.
«В среду в Берлине была замечена машина, врезавшаяся в ворота ведомства канцлера Германии Ангелы Меркель», — говорится в заметке.
Сообщается, что информации о жертвах не поступало.
Утром Меркель должна была провести видеоконференцию с главами немецких регионов, на которой планировалось обсудить продление режима изоляции и дальнейшие шаги по борьбе с пандемией коронавируса.
В Германии в последние дни проходят акции протеста против карантинного режима, действующего в стране со 2 ноября. Как минимум на месяц в ФРГ закрыты заведения общепита, не работают
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