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13:11 (мск), источник: РБК

В Берлине машина врезалась в ворота офиса Меркель

В Берлине автомобиль врезался в ворота офиса канцлера страны Ангелы Меркель. Об этом сообщает Reuters. Информации о жертвах не поступило. На дверях автомобиля было написано антиглобалистское послание.

Источник: Reuters

Агентство уточнило, что на одной стороне машины было написано белой краской: «Остановите политику глобализации». На другой стороне была надпись «Проклятые убийцы детей и стариков».

На месте происшествия находятся сотрудники полиции, МЧС и скорой помощи. Автомобиль обыскали с собаками кинологической службы. Позже в полиции Берлина сообщили, что водителя машины задержали.

Утром 25 ноября Меркель должна была провести видеоконференцию с премьер-министрами земель Германии, где планировалось обсуждать продление карантинных мер и дальнейшую борьбу с COVID-19.

В январе 2019 года 36-летний мужчина на автомобиле попытался протаранить ворота президентского дворца в Варшаве. Он двигался по дороге с нарушением, задел полицейского, после чего врезался в ворота резиденции главы государства. Водителя задержала польская полиция.

В 2018 году страдающая психическим расстройством женщина за рулем микроавтобуса намеренно врезалась в ворота Белого дома в Вашингтоне. В тот момент президент Дональд Трамп принимал в своей резиденции премьер-министра Австралии. Женщину задержали, в ходе инцидента никто не пострадал.

В Берлине автомобиль врезался в ворота канцелярии Ангелы Меркель
Во время загрузки произошла ошибка.
13:33 (мск)© Ньюстюб
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