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18:39 (мск), источник: Lenta.Ru

Греческий танкер подорвался у берегов Саудовской Аравии

Греческий танкер подорвался у берегов Саудовской Аравии. Об этом пишет Reuters со ссылкой на британскую охранную компанию Ambrey. Взрыв произошел в пределах порта и пробил корпус судна. Танкер Agrari шел под мальтийским флагом, но принадлежал греческой фирме TMS Tankers.

Указывается, что взрыв произошел недалеко от границы королевства с Йеменом в Красном море. По словам источников, судно «подверглось нападению». Британская компания предположила, что танкер подорвался на мине.

Al Jazeera указывает, что на борту были в том числе саудовские чиновники. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

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23 ноября представитель вооруженных сил йеменских повстанцев из движения «Ансар Алла» (хуситы) Яхья Сариа сообщил о ракетном обстреле распределительной станции нефтегазовой госкомпании Saudi Aramco в саудовском городе Джидда. Хуситы посоветовали иностранным компаниям и гражданам, которые работают в Саудовской Аравии, держаться подальше от жизненно важных объектов, поскольку подобные операции будут продолжаться.

Йеменский конфликт находится в активной фазе с 2014 года. Повстанцев-хуситов, предположительно, поддерживают Иран и «Хезболла». Против них — армия Йемена и коалиция арабских стран, возглавляемая Саудовской Аравией.

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