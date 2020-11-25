Суд продлил арест Фургалу

«Суд продлил в отношении Фургала меру пресечения в виде содержания под стражей», — сказала пресс-секретарь.
Фургала задержали 9 июля. СК РФ считает его причастным к местной преступной группировке и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву, Басманный суд арестовал его и отправил в СИЗО «Лефортово».
СК заявил о «неопровержимых доказательствах» причастности Фургала к организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также к покушению на еще одного бизнесмена — Александра Смольского.
Фургал виновным себя не признает, в его поддержку в Хабаровске проходили митинги. Вскоре после задержания президент РФ Владимир Путин отправил Фургала в отставку с формулировкой «в связи с утратой доверия», а врио главы региона назначил Михаила Дегтярева.
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