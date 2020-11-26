Житель КНДР бежал в Южную Корею, перепрыгнув трехметровый забор. Стало известно, почему его не заметили
Южнокорейские власти объяснили, как получилось, что житель КНДР сумел незамеченным перепрыгнуть трехметровый забор и попасть в Южную Корею. По их словам, виноваты винты, которыми крепились сенсоры, установленные на границе. Вернее, те, кто эти винты прикручивал.
Север и Юг Корейского полуострова разделяет демилитаризованная зона | Источник:AFP 2020
Сенсорная система слежения была установлена на границе с КНДР в 2015 году, ее задачей было сигнализировать о любом физическом контакте с заграждением, разделяющим две Кореи.
Южнокорейские пограничники оказались под шквалом критики из-за того, что не заметили перебежчика.
Для многих это стало доказательством того, что в Южную Корею могут пробраться незамеченными северокорейские агенты.
После инцидента с перебежчиком южнокорейские власти пообещали провести тщательную инспекцию этой системы. В результате инспекторы нашли в одном месте продавленную сетку. Сенсоры там должны были среагировать, но они почему-то не сработали.
И вот в четверг начальник объединенных штабов Южной Кореи сообщил, что инспекция обнаружила плохо закрученные винты крепления, из-за которых сенсоры не работали как полагается.
Незаурядный побег
Но даже несмотря на плохо работающие сенсоры, побег молодого парня из КНДР можно считать незаурядным.
Ему каким-то образом удалось пробраться на, пожалуй, самую охраняемую территорию КНДР. Побег случился еще в начале ноября, но известно о нем стало лишь на днях. Перебежчик утверждает, что в прошлом был гимнастом.
По словам южнокорейских властей, расследование инцидента показало, что беглец не был обнаружен сразу. Он был задержан южнокорейскими военными лишь 14 часов спустя в километре от границы, после того как его засекли камеры наблюдения.
Как пишут информационное агентство Рёнхап и газета Korean Herald, мужчина пересек демилитаризованную зону между двумя странами 3 ноября.
Следственный эксперимент
Сейчас власти Южной Кореи проверяют искренность мотивов его побега. В частности, они попросили его дважды повторить прыжок через высокий забор, чтобы убедиться в правдивости его слов, пишет The Korean Herald.
Если он на самом деле сбежал подобным образом, то это удивительно, поскольку для этого ему удалось остаться незамеченным для военных Северной Кореи и каким-то образом не подорваться на одной из множества мин в демилитаризованной зоне.
Власти, как пишут СМИ, считают, что подобный побег, в принципе, возможен, учитывая легкий вес мужчины и его занятия гимнастикой в прошлом. Ни имя, ни возраст перебежчика не называются. Известно лишь, что ему еще не исполнилось 30 лет.
Военные ранее заявили, что в месте предполагаемого пересечения границы немного погнулся забор, но каких-либо следов разрезов или других методов воздействия они не нашли, пишет The Korean Herald.
В среднем около тысячи человек каждый год бегут из Северной Кореи. Чаще всего они направляются в Китай — по опасному пути через горы и реки.
Многие из них потом направляются в Южную Корею, где работают специальные программы адаптации беженцев из Северной Кореи.
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