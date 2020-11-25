20:57 (мск), источник: ТАСС
В Турции зафиксировали третий пик пандемии
АНКАРА, 25 ноября. /ТАСС/. Третий пик пандемии коронавируса нового типа зафиксирован в ряде провинций Турции. Об этом сообщил в среду на
«Некоторые провинции переживают третий пик [пандемии коронавируса]. Среди них Стамбул, Измир, Коджаэли, Бурса», — рассказал журналистам глава Минздрава.
При этом Коджа отметил, что рост числа заболевших коронавирусом наблюдается во всех провинциях страны. «В 15 провинциях рост случаев заражения усилился на 50%», — добавил министр.
По его данным, 25 ноября в стране зафиксировали новый антирекорд по числу умерших за сутки
Предыдущий аналогичный антирекорд был зафиксирован накануне, когда за последние 24 часа умер 161 пациент.
Коронавирус был впервые выявлен в Турции 10 марта у местного жителя, который вернулся из Европы. Общее число инфицированных в стране к настоящему моменту превысило 460 тыс., умерли 12 672 человека, выздоровели 381 569 пациентов.