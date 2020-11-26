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09:48 (мск), источник: РБК

Умер начальник засекреченного управления Минобороны

Начальник Главного управления глубоководных исследований Минобороны России, Герой России, вице-адмирал Алексей Буриличев умер на 63-м году жизни, пишет газета «Московский комсомолец». О смерти Буриличева со ссылкой на информацию двух независимых источников также сообщает «Фонтанка».

Источник: РИА "Новости"

По данным «МК», Буриличев умер 25 ноября в Москве. Как пишет «Фонтанка», несколько недель назад вице-адмирал был госпитализирован с подозрением на инфекционное заболевание.

РБК направил запрос в Минобороны.

Алексей Буриличев возглавлял Главное управление глубоководных исследований Минобороны (ГУГИ) с 2005 года. О ГУГИ практически нет официальных данных, ведомство выступает одним из наиболее засекреченных подразделений отечественной армии и флота. В задачи ведомства входит, в частности, поиск и спасение затонувших объектов, картографирование морского дна и испытания аварийно-спасательного имущества.

Буриличев родился в Ленинграде в 1958 году. Служил на атомных подводных лодках Северного флота, руководил научными исследованиями в Арктике, в 2002—2005 годах был заместителем начальника штаба Северного флота.

В 1996 году Буриличеву было присвоено звание Героя Российской Федерации. Как отмечает «Фонтанка», Буриличев получил звание после того, как подлодка К-461 «Волк» под его командованием обнаружила и скрытно наблюдала в Атлантике за секретной американской субмариной с баллистическими ракетами. Также Буриличев награжден орденами Красной Звезды и Мужества.

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