09:48 (мск), источник: РБК
Умер начальник засекреченного управления Минобороны
Начальник Главного управления глубоководных исследований Минобороны России, Герой России,
По данным «МК», Буриличев умер 25 ноября в Москве. Как пишет «Фонтанка», несколько недель назад
РБК направил запрос в Минобороны.
Алексей Буриличев возглавлял Главное управление глубоководных исследований Минобороны (ГУГИ) с 2005 года. О ГУГИ практически нет официальных данных, ведомство выступает одним из наиболее засекреченных подразделений отечественной армии и флота. В задачи ведомства входит, в частности, поиск и спасение затонувших объектов, картографирование морского дна и испытания
Буриличев родился в Ленинграде в 1958 году. Служил на атомных подводных лодках Северного флота, руководил научными исследованиями в Арктике, в 2002—2005 годах был заместителем начальника штаба Северного флота.
В 1996 году Буриличеву было присвоено звание Героя Российской Федерации. Как отмечает «Фонтанка», Буриличев получил звание после того, как подлодка К-461 «Волк» под его командованием обнаружила и скрытно наблюдала в Атлантике за секретной американской субмариной с баллистическими ракетами. Также Буриличев награжден орденами Красной Звезды и Мужества.
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