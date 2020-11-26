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11:00 (мск), источник: РИА Новости

В Австралии увольняют спецназовцев после публикации «афганского досье»

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Министерство обороны Австралии начало увольнять бойцов спецназа после публикации доклада о военных преступлениях, совершенных австралийскими солдатами в Афганистане, сообщает телеканал ABC.

Источник: U.S. Army

Доклад был опубликован на прошлой неделе командующим ВС Австралии Ангусом Кэмпбеллом. В документе содержатся доказательства 39 убийств, совершенных австралийским спецназом с 2005 по 2016 годы в Афганистане. Среди жертв как местные солдаты, так и гражданские лица.

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По данным телеканала, по меньшей мере 10 действующих бойцов полка воздушной службы специального назначения, связанных с делом, получили уведомления об увольнении от министерства. Как отмечается, у них есть 14 дней для ответа.

Как сообщает телеканал, минобороны Австралии «инициировало административные меры» против спецназовцев в течение нескольких дней после публикации доклада. Предполагается, что военнослужащие были «соучастниками» или «свидетелями» предполагаемых убийств, совершенных другими бойцами спецназа, но не входят в число 19 военнослужащих, которых суд рекомендовал передать федеральной полиции.

«Минобороны может подтвердить, что были начаты административные меры в отношении ряда действующих военнослужащих сил обороны Австралии в соответствии с законодательством и политикой ведомства», — заявил телеканалу представитель министерства.

Ранее газета Daily Mail сообщила, что девять военнослужащих Австралии покончили с собой за последние три недели на фоне публикации доклада о военных преступлениях, совершенных австралийскими солдатами в Афганистане.

Такое количество самоубийств — восемь мужчин и женщина — за столь небольшой промежуток времени является беспрецедентным в истории австралийской армии, отмечает газета. Пока нет свидетельств, что ушедшие из жизни военные были причастны к преступлениям в Афганистане. Однако специалисты не исключают, что самоубийства могли быть спровоцированы расследованием.

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