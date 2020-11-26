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10:54 (мск), источник: Интерфакс

В РФ установлен новый антирекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU — Прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ за минувшие сутки стал рекордным: выявлены 25 487 случаев заражения в 85 регионах, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в четверг.

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Источник: РИА "Новости"

Начало текущей недели было отмечено новым максимумом, количество новых случаев превысило 25 тысяч случаев в сутки, но во вторник и в среду наблюдалось снижение прироста. 25 ноября количество новых случаев составило 23 675, а в четверг оно увеличилось почти на две тысячи.

Отмечается также рост подтвержденных летальных исходов: в среду было подтверждено 507 смертей, в четверг их уже 524. Одновременно фиксируется положительная динамика по количеству выписанных. За минувшие сутки по выздоровлению выписаны 25 073 пациента.

По-прежнему наиболее высокие показатели по новым случаям регистрируются в Москве. После снижения числа случаев заражения в среду, по данным на четверг в столице за сутки зафиксировано 6 075 новых случаев COVID-19, 73 смерти и рекордные за осень 6 229 выздоровевших.

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 2 млн 187 тыс. 990 случаев коронавирусной инфекции, 38 тыс 062 умерших и 1 млн 685 тыс. 492 выписанных. Лечение продолжают 464 436 пациентов.

Заболеваемость в регионах

По информации оперативного штаба, еще 3 669 новых случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Санкт-Петербурге, 1 022 — в Московской области, 453 — в Нижегородской области, 391 — в Свердловской области, 356 — в Архангельской области, 351 — в Карелии, 344 — в Хабаровском крае, 334 — в Красноярском крае, 323 — в Воронежской области, 315 — в Ростовской области, 295 — в Пермском крае, 285 — в Коми, 277 — в Мурманской области, 273 — в Иркутской области, 268 — в Забайкальском крае, по 263 новых случая в Бурятии, Вологодской области. По 248 — в Саратовской области, Ульяновской области.

Также 242 случая — в Самарской области, 241 — в Челябинской области, 239 — в Волгоградской области, 238 — в Омской области, 237 — в Кировской области, по 231 — в Крыму, Приморском крае, 228 — в Ставропольском крае, 224 — в Алтайском крае, 219 — в Якутии, 209 — в Ханты-Мансийском АО, 205 — в Томской области, 203 — в Новгородской области, 202 — в Ленинградской области, 201 — в Тверской области.

В других регионах России суточный прирост не превышает 200.

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