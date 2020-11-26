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11:36 (мск), источник: Газета.Ру

Двум медсестрам из Новосибирска предъявили обвинение в истязании детей

Двум медсестрам туберкулезной больницы в Новосибирске предъявили обвинения в истязаниях детей, передает РИА «Новости» со ссылкой на СК России.

Медицинским сестрам предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьей «Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей работником медицинской организации, обязанным осуществлять надзор за несовершеннолетним, если это деяние соединено с жестоким обращением».

По данным следствия, 2 ноября 35-летняя медсестра ударила по лицу малолетнего пациента после того, как ребенок проснулся и встал с кровати до подъема. 4 ноября подозреваемая схватила девочку за волосы, подняла над полом и с силой кинула на кровать за то, что та ходила по палате во время тихого часа.

Второй фигурант — 55-летняя медсестра, 3 ноября она ударила ребенка по спине также за то, что он не спал во время тихого часа.

Ранее были возбуждены два дела по факту жестокого обращения. Скандал разразился после того, как в сеть попало видео, где видно, как одна из медсестер бьет мальчика, а другая взяла маленькую девочку за волосы и бросила на кровать. В результате были уволены заведующий больницей и понижены в должности две старшие сестры.

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