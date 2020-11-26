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13:29 (мск), источник: Коммерсантъ

Глава российской ячейки «Аум Синрикё» получил 15 лет колонии

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 15 годам колонии строгого режима главу российской ячейки запрещенной секты «Аум Синрикё», жителя Московской области Михаила Устьянцева.

Он признан виновным в организации террористического сообщества и создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан (ч. 1 ст. 205.5, ч. 1 ст. 239 УК РФ), сообщает пресс-служба суда.

По версии СКР, Устьянцев был с 1994 года приверженцем, а затем одним из руководителей секты.

Он разработал программу взносов и платежей участников российского подразделения террористического сообщества, в котором на момент его задержания в 2018 году состояло 2799 человек. Судом установлено, что с 2012 по 2016 год участники секты внесли в общей сумме 88,7 млн руб. Данные средства были переданы японским лидерам террористического сообщества.

Олег Горяев, Ростов-на-Дону

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