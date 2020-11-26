13:29 (мск), источник: Коммерсантъ
Глава российской ячейки «Аум Синрикё» получил 15 лет колонии
Южный окружной военный суд в
Он признан виновным в организации террористического сообщества и создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан (ч. 1 ст. 205.5, ч. 1 ст. 239 УК РФ), сообщает
Он разработал программу взносов и платежей участников российского подразделения террористического сообщества, в котором на момент его задержания в 2018 году состояло 2799 человек. Судом установлено, что с 2012 по 2016 год участники секты внесли в общей сумме 88,7 млн руб. Данные средства были переданы японским лидерам террористического сообщества.
Олег Горяев, Ростов-на-Дону
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