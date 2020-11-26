Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
Каким запомнился отдых в СССРРазбитое сердце и танцы на палубе
Фоторепортажи
9Сила огня и стали: чем оснащается современная российская артиллерия
1795 лет со дня рождения Майи Плисецкой
19:09 (мск), источник: Lenta.Ru

Следователи задержали бывшего замдиректора ФСИН Максименко

Бывший заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Валерий Максименко задержан и обвинен по части 3 статьи 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») УК РФ. Об этом в четверг, 26 ноября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

Источник: РИА "Новости"

По версии следствия, в 2018 году Максименко незаконно организовал заключение госконтрактов на строительство и ремонт объектов по федеральной целевой программе (ФЦП) «Развитие уголовно-исполнительной системы (2018−2026 годы)».

Контракты были заключены между территориальными управлениями ФСИН России и ФГУП «Управление строительства по Северо-Кавказскому федеральному округу» ФСИН России. При этом строительная организация заведомо не обладала производственными и кадровыми ресурсами для их исполнения.

В результате действий Максименко не была исполнена ФЦП на сумму более 2,1 миллиарда рублей, рассчитанная 2018−2019 годы. Не были введены в эксплуатацию 14 объектов уголовно-исполнительной системы (УИС), а ФГУП был причинен ущерб на сумму более 189 миллионов рублей. Эти деньги пошли на дополнительные затраты на строительство и штрафы за несвоевременное выполнение госконтрактов.

18 марта Президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении Валерия Максименко, который ранее признался в чувстве стыда за коллег.

Максименко занимал должность с 2016 года и курировал работу службы по хозяйственному направлению, а также по организации строительства, реконструкции и ремонта.

Ранее СМИ сообщали о его желании уйти со службы. В ноябре 2019-го Максименко заявил журналистам, что больше не будет комментировать работу ведомства и подчиненных, обвиняемых в пытках заключенных. Он признался, что ему стыдно комментировать случаи, когда начальник колонии, который головой в унитаз окунает заключенного, получает повышение.

 Врач назвал неочевидные симптомы COVID-19
США устроили России «ракетный сюрприз» в Крыму
Госдума отказалась сделать 31 декабря выходным днем
Какие законы вступят в силу в декабре
Президент Сербии заявил о грозящей катастрофе из-за коронавируса
Мир прощается с Диего Марадоной (фото)
«Северный поток-2» остался без сертификации
Госдума приняла закон об удаленной работе
Gnezdo.ru
Лучший фильм для просмотра с любимым, но без детей
Бесподобно: шедевр, который запал зрителям в душу
Он - любимец миллионов. А посмотри на жену (фото)
Обычай чеченской свадьбы: что делают с девушкой
Hi-Tech
Россия снова показала «Циркон» в действии Смотрим видео
Горячие темы на Авто
Умная тема. 240
Меховые накидки на автокресла. Не сопрут? 229
Авторынку России предрекли падение на 15% 206
Проверки на алкоголь. 193
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
10 самых бездарных звезд, которых не любят зрители
Помните этого красавца? Теперь посмотрите на жену
Новая «Ока»: чем удивит уникальное произведение
Тайна снимка 1938 г.: женщина с сотовым телефоном
Леди
Елена Зеленская в небесно-голубом пальто пришла на выставку Новый выход первой леди
Новости партнеров
Мужчина наступил девушке на ногу, извинился. Ее ответу все аплодировали
Коронавирус атакует? ДЕР: добровольческое движение набирает новые обороты
Первые признаки рака: онкология начинается у всех одинаково
14 голодных львов хотели напасть на слоненка, но малыш их перехитрил. Видео
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь