Власти Москвы сообщили о росте смертей от коронавируса более чем на 300%

Всего за октябрь в Москве умерли 3573 заразившихся коронавирусом. Из них:
По данным департамента здравоохранения, смертность от коронавируса в Москве с начала пандемии составила 2,13% — если учитывать только те случаи, когда коронавирус стал основной причиной смерти.
Если добавить те случаи, когда COVID-19 был сопутствующим заболеванием, смертность вырастет до 4,3%. По сравнению с сентябрем эти два показателя снизились на 9 и 16% соответственно, сообщили в депздраве.
По его данным, всего в октябре в Москве умерли 13,7 тыс. человек, что на 3,2 тыс. смертей больше, чем в октябре прошлого года. Число летальных исходов от COVID-19 (3,5 тыс.) «обосновывает всю избыточную смертность за октябрь», указали в ведомстве.
За прошедшие сутки в Москве выявили более 6 тыс. новых заразившихся коронавирусом. За день госпитализировали 1,7 тыс. инфицированных — это рекорд с начала осени. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 437 человек.
Общее число случаев COVID-19 в столице достигло 577 тыс. Выздоровели 428 тыс. человек, продолжают лечиться 140 тыс. заболевших. Жертвами коронавируса с начала пандемии в Москве стали 8,6 тыс. человек, следует из данных оперативного штаба.