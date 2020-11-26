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20:27 (мск), источник: РБК

Власти Москвы сообщили о росте смертей от коронавируса более чем на 300%

В октябре коронавирус стал основной причиной смерти у 2235 человек, сообщил столичный департамент здравоохранения. Это более чем на 300% больше, чем в сентябре. Тогда от COVID-19 как от основной причины смерти скончались 543 человека.

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Источник: РИА "Новости"

Всего за октябрь в Москве умерли 3573 заразившихся коронавирусом. Из них:

  • у 2235 человек COVID-19 стал основной причиной смерти. Сюда включены и те случаи, когда тест был отрицательным, но медицинские исследования показали, что причиной смерти был коронавирус (201 человек). «Таким образом, к ковиду отнесены все, даже спорные случаи», — отметили в департаменте здравоохранения;
  • 1029 заразившихся умерли от других причин;
  • у 309 человек коронавирус привел к смертельным осложнениям другого заболевания.

По данным департамента здравоохранения, смертность от коронавируса в Москве с начала пандемии составила 2,13% — если учитывать только те случаи, когда коронавирус стал основной причиной смерти.

Если добавить те случаи, когда COVID-19 был сопутствующим заболеванием, смертность вырастет до 4,3%. По сравнению с сентябрем эти два показателя снизились на 9 и 16% соответственно, сообщили в депздраве.
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По его данным, всего в октябре в Москве умерли 13,7 тыс. человек, что на 3,2 тыс. смертей больше, чем в октябре прошлого года. Число летальных исходов от COVID-19 (3,5 тыс.) «обосновывает всю избыточную смертность за октябрь», указали в ведомстве.

За прошедшие сутки в Москве выявили более 6 тыс. новых заразившихся коронавирусом. За день госпитализировали 1,7 тыс. инфицированных — это рекорд с начала осени. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 437 человек.

Общее число случаев COVID-19 в столице достигло 577 тыс. Выздоровели 428 тыс. человек, продолжают лечиться 140 тыс. заболевших. Жертвами коронавируса с начала пандемии в Москве стали 8,6 тыс. человек, следует из данных оперативного штаба.

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20:43 (мск)© Ньюстюб
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